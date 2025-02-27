男女薪資差距再擴大！婦團嗆勞動部找藉口 怒批：餵一堆安慰劑

勞動部日前公告今年同酬日為2月27日，代表女性須比男性多工作58天才能獲相同薪資，比去年勞動部「修正」後的同酬日多2天，性別薪資差距再次擴大。對此，婦女新知基金會批評，從勞動部的新聞稿看不到反省，只有一堆安慰劑！勞動部應思考端出哪些政策工作才能降低對性別薪資差距的影響，而不是推給產業特性所致，並自我安慰台灣較其他國家沒那麼嚴重，實則在OECD國家排名倒數第10名。

婦女新知指出，勞動部去年才說擺脫疫情影響，薪資差距正在縮小，從58天減少到54天，貌似疫情期間性別薪資差距的擴大只是「暫時性」。但今年公告同酬日數據時，勞動部同時也將去年同酬日從54天「修正」為56天，讓去年的同酬日看起來「沒有這麼進步」，而今年同酬日看起來「沒有這麼退步」，但勞動部不願面對的是到現在還回不到2021年的51天。

再者，勞動部稱疫情期間女性從業人數較多的服務業加薪比較少，男性從業人數較多的運輸製造業加薪幅度大，所以薪資差距擴大，面對今年再次退步，仍推拖是受製造業性別薪資差距的影響、不同職類薪資差距等等，但就是沒有說「該怎麼改善」。

婦女新知批評，造成性別薪資差距的原因，包括職業性別隔離、同工不同酬、同值不同酬、女性負擔較多的無酬家務勞動等，勞動部應思考哪些政策工具能協助降低對性別薪資差距的影響，而不是一副「都是產業特性造成，如果不計算這些產業，其實差距沒這麼大」的態度。

新知進一步痛批，勞動部愛拿OECD國家性別薪資差距排行倒數的美日韓來比較，但一再強調「近年來我國性別薪資差距均為最低」就是在自欺欺人。今年性別平均時薪差距為15.8%，與2022年一樣。比較OECD2022年平均性別薪資差距是11.4%，台灣在38個國家中排名倒數第10名，反觀第一名的盧森堡薪資差距只有0.4%。

婦女新知表示，歐洲議會與歐盟理事會於2023年5月共同通過「薪資透明指令」，該指令通過後歐盟各會員國需在2026年6月7日前完成國內法化以改善各國的性別薪資差距。反觀台灣，2023年總統大選時，各政黨回應本會性別政見問卷時皆把縮減性別薪資差距視為使命，但截至目前，藍綠白三黨都像是忘了選前承諾，不見任何改善性別薪資差距相關提案。

婦女新知強調，政府應更積極說明推行哪些具體政策來縮減性別薪資差距，而非僅是自我安慰台灣的薪資差距「還不夠嚴重」，也盼各政黨兌現承諾，共同推行薪資透明化，創造更為平等的勞動環境。