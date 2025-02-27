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交通量估平日1.3倍…明連假首日國道10路段易壅塞 國5恐清晨5時開始塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
此次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮。本報資料照片
此次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮。本報資料照片

今天和平紀念日連續假期前1天上班日，西部國道路網下午4時後車流逐漸增加，高速公路局指出，此次連假適逢春季賞花時節且天候良好，尖峰時段將有大量旅遊車潮，明天重點壅塞路段包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份等10路段，其中，國5南向南港系統-頭城預估清晨5時就有車潮。

高公局表示，今天國道車多路段包括國1圓山至內湖南向、桃園至中壢南向、湖口至竹北南向、仁德系統至高科南向、林口至五股北向，國3新店至中和南向、國10燕巢至左營端西向（故障車），其餘國道路段大致正常，截至傍晚5時，國道交通量為70.8百萬車公里，預估今日交通量為108百萬車公里。

高公局指出，明天為和平紀念日連續假期首日，預估國道交通量為117百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里） 1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，相關疏導措施包括0至12時國5石碇、坪林及5至12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0至5時暫停收費等。

此次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判，尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判明天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向中和至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國5南向南港系統至頭城；國10東向鼎金系統至燕巢、西向仁武至左營端等路段，南向用路人儘量於下午時段出發。

另外，氣象預報明天中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，高公局提醒，駕駛人遇濃霧路段時，應開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道，以維行車安全。

國道 車潮 連續假期 高公局

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