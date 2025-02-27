把握228連假好天氣！下周全台溼答答 氣溫下降「恐有10度溫差」

中央氣象署預報員張竣堯指出，明起228連假各地都是多雲到晴好天氣，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨，高溫上看25至30度，夜晚及清晨也有18至20度。下周一入夜後鋒面通過、冷空氣南下，天氣相對不穩定，基隆北海岸有局部較大雨勢機會，周二東北季風或大陸冷氣團影響，白天北部僅剩18至20度，較前一日有近10度溫差。

張竣堯表示，明天起至周日天氣轉乾，各地多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。下周一鋒面接近，南部及花東地區、中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，入夜後到周二鋒面通過、冷空氣南下，天氣相對不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部像是基隆北海岸有局部較大雨勢機會。

他指出，下周五、周六東北季風或大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，各地都有局部短暫雨，中部以北及宜花地區有較大雨勢機率。

溫度方面，張竣堯指出，今晚到明晨低溫約14至18度，明天高溫回升，各地可達23至25度，南部地區約27、28度，到周一前都是逐漸回暖過程，各地高溫上看25至30度，夜晚及清晨也有18至20度。

他表示，下周二東北季風或大陸冷氣團影響，白天北部僅剩18至20度，較前一日有近10度溫差，入夜後低溫約14至18度。下周三、周四華南水氣影響，回溫幅度不明顯，白天高溫約20度，南部可達23至25度。

另外，他也提醒，今天起至下周一在回暖的過程中，西半部、金門及馬祖地區容易有低雲或霧影響能見度，其中在夜晚及清晨為好發時段，西半部中部以北發生機率跟持續時間也會相對長，提醒期間有交通往返離島需求的民眾，要留意航班異動資訊。