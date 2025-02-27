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帶狀疱疹痛數年「復發率10%」 專家：職場高壓族應留意

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
帶狀疱疹（皮蛇）不僅影響外觀，也可能損害神經系統，有約10%患者會反覆發病，疼痛數年。示意圖。本報資料照片
帶狀疱疹（皮蛇）不僅影響外觀，也可能損害神經系統，有約10%患者會反覆發病，疼痛數年。示意圖。本報資料照片

帶狀疱疹（皮蛇）不僅影響外觀，也可能損害神經系統，有約10%患者會反覆發病，疼痛數年。新光醫院內科部感染科醫師黃建賢指出，年齡、睡眠不足、免疫力低下等因素都會增加發病風險，其中50歲以上民眾與高風險族群應與醫師討論接種疫苗。目前台灣部分縣市均受惠於疫苗補助政策，幫助民眾遠離帶狀疱疹。

黃建賢表示，帶狀疱疹病毒侵犯神經系統，導致劇烈疼痛，可能持續數月甚至數年，並在皮膚上引起密密麻麻的紅疹與水泡，甚至影響視力或顏面神經，若影響睡眠時間與品質，也會導致免疫力下降，增加復發風險。50歲以上成人，或18歲以上免疫不全或免疫功能低下者，包括癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風濕性關節炎、使用免疫抑制劑患者，應與醫師討論後，採取預防措施。

衛福部疾管署統計，台灣民眾一生中發生帶狀疱疹機率約為32.2%，每3人就有1人可能皮蛇上身，尤其帶狀疱疹發病初期可能沒有明顯症狀，僅感覺局部疼痛，因此容易被誤認為是肌肉痠痛或過度勞累，錯失治療時機。

研究顯示，約10%的患者會經歷帶狀疱疹復發 ，甚至可能在首次發病後2個月內再度發病。黃建賢分享，臨床上就有患者因為免疫功能不佳，反覆發作帶狀疱疹，導致神經痛嚴重影響日常生活，同時又有藥物副作用引起嘔吐，不得不多次前往急診，不只影響工作與睡眠，也造成極大的心理壓力。

另外，時下職場度高壓與長工時已成為許多行業的常態。據2024年一項調查顯示，台灣最爆肝行業依序為工程師、醫護、客貨運司機、警消、保全、影視從業人員。黃建賢提醒，此類型職場族群經常面對的高壓狀態、工作時間不固定、日夜顛倒或睡眠不足，會削弱免疫系統功能，可能導致平時潛伏在脊髓神經節的「水痘帶狀疱疹病毒」伺機而動，增加發病風險，應適時檢視身體及心理健康狀態，並與醫師討論治療方案，或接種疫苗增添防護力。

英國、澳洲、新加坡等國家，都已將帶狀疱疹疫苗納入公費補助，而台灣目前也有嘉義縣市、花蓮縣、苗栗縣、金門縣、馬祖縣、澎湖縣、新竹縣市陸續推動疫苗補助政策。黃建賢表示，樂見政府對民眾健康的重視與投資，可協助促進醫療平等、進而降低長期醫療負擔，也能提高國人整體健康防護力，幫助更多人遠離帶狀疱疹困擾。

疫苗 睡眠時間 醫師

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