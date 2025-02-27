聽新聞
0:00 / 0:00
郭富城年近60依然凍齡！營養師揭男神養成4秘訣 3NG行為別做
去年底，港星郭富城在台北小巨蛋舉辦一連三場的「ICONIC 世界巡迴演唱會」，年近60歲的他不僅身材沒有走鐘，顏值更是凍齡十多年，帥氣程度不輸以往。營養師高敏敏也特別揭開男神維持狀態的秘訣，呼籲民眾養成自律的生活習慣。
營養師高敏敏日前在臉書粉專發文，分享4個明星養成的共同秘訣：
1.堅持運動
每週安排固定運動時間，且要持之以恆。
2.適時放鬆
運動後透過按摩、拉筋和泡澡，促進血液循環，同時幫助身體恢復。
3.常量體重
定期監測身體變化，適時調整飲食、運動。
4.嚼口香糖
嘴饞時可以用口香糖代替，不過適量即可，才不會影響臉部線條。
除了以上常見的生活習慣外，在搭配菜單時，也可以選擇水煮蛋來補充優質蛋白質，餐前食用高纖水果增加飽足感，餐後搭配高鉀水果消除水腫，並以清淡原型食物為主，減少精緻澱粉的攝取。
另外，想要成功凍齡，也要避免做以下3件事：
1.不過度訓練
運動應適量為主，過度訓練易造成身體負擔、失去動力。
2.拒吃炸物、甜食
長期攝取高油、高糖食物，容易引發心血管疾病、中風，甚至增加罹癌風險。
3.不熬夜
熬夜容易打亂身體時鐘，影響肌肉修復，建議保持每晚7-8小時的高品質睡眠。
高敏敏也提醒民眾，改善生活習慣，適量運動、正確飲食、規律生活，才能打造出好的身材，展現出最佳「凍齡」狀態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言