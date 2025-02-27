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郭富城年近60依然凍齡！營養師揭男神養成4秘訣 3NG行為別做

聯合新聞網／ 綜合報導
港星郭富城年近60，帥氣程度卻絲毫不減，日前還在香港場上大露腹肌。圖／小美工作室提供
港星郭富城年近60，帥氣程度卻絲毫不減，日前還在香港場上大露腹肌。圖／小美工作室提供

去年底，港星郭富城在台北小巨蛋舉辦一連三場的「ICONIC 世界巡迴演唱會」，年近60歲的他不僅身材沒有走鐘，顏值更是凍齡十多年，帥氣程度不輸以往。營養師高敏敏也特別揭開男神維持狀態的秘訣，呼籲民眾養成自律的生活習慣

營養師高敏敏日前在臉書粉專發文，分享4個明星養成的共同秘訣：

1.堅持運動

每週安排固定運動時間，且要持之以恆。

2.適時放鬆

運動後透過按摩、拉筋和泡澡，促進血液循環，同時幫助身體恢復。

3.常量體重

定期監測身體變化，適時調整飲食、運動。

4.嚼口香糖

嘴饞時可以用口香糖代替，不過適量即可，才不會影響臉部線條。

除了以上常見的生活習慣外，在搭配菜單時，也可以選擇水煮蛋來補充優質蛋白質，餐前食用高纖水果增加飽足感，餐後搭配高鉀水果消除水腫，並以清淡原型食物為主，減少精緻澱粉的攝取。

另外，想要成功凍齡，也要避免做以下3件事：

1.不過度訓練

運動應適量為主，過度訓練易造成身體負擔、失去動力。

2.拒吃炸物、甜食

長期攝取高油、高糖食物，容易引發心血管疾病、中風，甚至增加罹癌風險。

3.不熬夜

熬夜容易打亂身體時鐘，影響肌肉修復，建議保持每晚7-8小時的高品質睡眠。

高敏敏也提醒民眾，改善生活習慣，適量運動、正確飲食、規律生活，才能打造出好的身材，展現出最佳「凍齡」狀態。

營養師 生活習慣 郭富城

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