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「一片霧濛濛」空氣品質拉警報 無毒教母教5招避開地雷、防氣喘過敏

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
環境部再發空汙警報，國健署呼籲，民眾面對空汙警訊，應強化自我防護。本報資料照片
環境部再發空汙警報，國健署呼籲，民眾面對空汙警訊，應強化自我防護。本報資料照片

根據環境部今天發布的空汙預報，近日偏東風擴散差導致空氣品質不佳，西半部地區污染物累積，空氣品質達「橘色提醒」等級（對敏感族群不健康），局部達「紅色警示」等級（對所有族群不健康）。

無毒教母譚敦慈表示，空氣真的太糟糕了，只能先停止爬山、跑步等活動，暫時在家中跳繩、使用跑步機。「髒空氣會讓我過敏，眼睛紅癢、呼吸不順，真的不敢出門。」她說，今天一早起床就發現一片霧濛濛，能見度極差，馬上查詢空氣品質監測，PM2.5紫爆。

譚敦慈說，不要忽視髒空氣的危害，以免引起氣喘、支氣管發炎以及過敏反應，只要空氣品質不良就不宜外出，尤其是戶外運動。她分享，空汙來襲，有件事要特別注意，否則PM2.5的懸浮微粒進入肺泡、血管裡，更危害身體。

1.頻繁出門：盡量減少外出，如果非要出門，也要戴口罩、縮短在外的時間。

2.清洗衣物：如果不得已出門，例如工作或上學，返家後馬上將衣物脫下、清洗一遍，避免懸浮微粒殘留。

3.收拾曬洗衣物：半濕的衣物更容易沾染髒空氣，趕緊收進屋內，或是重洗一次。

4.開啟空調：將家中門窗關好，打開空氣清淨機以及冷氣的送風功能，維持室內空氣品質。

5.清洗鼻子：幫助清潔鼻腔黏膜中沾附的外來髒汙，降低過敏反應。

空氣品質拉警報，預計3月2日才會逐漸好轉為普通等級，國健署署長吳昭軍呼籲，民眾面對空汙警訊，應強化自我防護，包括減少室外活動、注意個人衛生、提升保護力等，另可下載「樂活氣象APP」掌握即時空氣品質狀況。

吳昭軍提醒，儘量減少室外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內中低強度活動，並減少有深呼吸的行為。而居家關閉門窗，雖可降低室外空汙的影響，但關窗時應留約5公分空隙，讓室內外空氣可以對流，避免室內外換氣不足導致二氧化碳增加。

氣喘 空氣品質

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