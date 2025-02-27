連兩年進榜！台北榮總擠入全球前250強 院長陳威明這樣說

由美國「新聞周刊（Newsweek）」與全球數據公司「Statista」合作的「全球最佳醫院」公布2025年最新排名，在全球最佳250家醫院中，台北榮民總醫院是全台唯一上榜的醫院。榮總院長陳威明表示，台灣應該有更多醫院進入百大名單，但因我國不是英語系國家稍微吃虧。

陳威明表示，北榮致力數位轉型，吸引歐美國家人才參訪，當努力被其他國家看到，就可能得到國際肯定。他也說，台灣不是英語系國家，排名上相對吃虧，他參訪過全球百大醫院，認為台灣的排名不應該只有如此，台灣醫院的成績是被低估的。

陳威明表示，沒有哪一個醫院敢說自己的某科別是全台最好，但近年北榮在國際化跟建設投入150億元經費，可以說是全國最美麗的醫學中心，氛圍好、同仁團結，醫院內幾乎沒有黑函。

「沒有照顧好同仁，醫療不可能會好」，陳威明說，上任後做的第一件事就是蓋宿舍，原本的宿舍不合時宜太舊了，因此新宿舍落成後希望帶來家的感覺，每個月僅收費1000元，少了在外租房租金等於變相加薪1萬元，並且離醫院近，父母也安心。另，北榮也有單身宿舍、各職類的宿舍和眷舍、全人宿舍等。

陳威明說，有快樂的同仁，院內醫療各項成績才會成長，門診減量，夜間門診也盡量減少，讓同仁留時間給家人，如此一來人力穩定，急診也沒有壅塞。但他坦言，近期急診病人確實比較多，因此近期天天提供便當給急救醫護，中餐、晚餐都有，而且不只醫護人員，從替代役、班長、櫃檯人員都有，這不是「賄賂」，只是要跟急診工作同仁說一聲，「你們辛苦了」。

「World's Best Hospitals 2025」最新公布，台北榮民總醫院是全台唯一上榜的醫院，位居第208名，比去年的218名往前躍進10名。台灣從前年開始有醫院進入250強名單，前年是台大醫院，近兩年皆由台北榮總唯一入榜。