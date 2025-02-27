快訊

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

5大抗老策略曝光 實驗證實omega-3搭配這維生素能延緩老化

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
Omega-3是一種好油脂，穩定體內的油脂平衡，每日攝取1克Omega-3能延緩老化。圖／AI生成
Omega-3是一種好油脂，穩定體內的油脂平衡，每日攝取1克Omega-3能延緩老化。圖／AI生成

人類預期壽命不斷延長，除了健康變老，民眾也追求「延緩老化」，希望保有美麗活力。近期發表於國際期刊「自然老化」（Nature Aging）的DO-HEALTH研究指出，omega-3脂肪酸能有效減緩生理年齡，並降低與老化相關的健康風險。

抗老醫學專家覃尉宜表示，雖然身體器官機能會逐漸衰老與退化，但可以靠均衡、規律運動、正常作息等方式，延緩老化進程。她分享DO-HEALTH研究，這項由瑞士蘇黎世大學主導的大型臨床研究，以「健康老化」為研究目的，共針對777名超過70歲的長者進行為期三年的隨機對照試驗。

研究發現，每日攝取1公克omega-3脂肪酸能顯著延緩生理時鐘；攝取omega-3脂肪酸的長者，三年內老化速度減慢2.9至3.8個月。該研究也顯示，單獨補充維生素D（每日攝取2,000 IU）或只進行簡易居家運動（每周3次、每次30分鐘），延緩生理時鐘的效果並不明顯。但同時補充維生素D、規律運動與Omega-3，效應加成。

覃尉宜指出，隨著年齡的增長，疾病和老化也悄然而至，老化科學領域迅速發展，目前有五種抗老策略已被研究證實有助於延緩老化。

1.間歇性斷食

有策略規畫斷食與進食，降低身體的胰島素需求，清空腸胃並避免累積脂肪。研究顯示，間歇性斷食可作為替代方案，有助於改善醣類與脂質代謝、促進細胞自噬及粒線體功能，降低氧化壓力與發炎反應。

2.地中海飲食

除了清斷食，也要強調植物性食物和健康脂肪的攝取。地中海飲食鼓勵多吃新鮮蔬果、豆類、堅果和未經加工的穀物，並以橄欖油作為脂肪的主要來源，同時可多吃富含omega-3脂肪酸的魚類，少吃加工食品、紅肉和甜食。

3.規律運動

每周至少150分鐘的中等強度運動，例如游泳、快走、動瑜珈等，能降低心血管疾病風險並維持肌肉與骨骼健康。此外，每週進行2次中等或高強度肌力訓練，進一步提升健康效益；另避免長時間久坐，易增加各種身心危害。

4.良好睡眠

睡眠對於恢復能量與促進細胞修復至關重要，每晚7至9小時的高品質睡眠有助於維護端粒長度，減少大腦老化風險。覃尉宜建議，應培養規律作息，確保良好的睡眠環境。

5.不抽菸、少喝酒

抽菸會加速生理年齡老化、增加慢性發炎與老化相關疾病，並使皮膚提早老化。少量酒精對心血管健康有些好處，長期大量飲酒可能導致氧化壓力、DNA損傷。建議女性一天飲用不超過10克純酒精，相當於酒精含量12%紅酒100毫升；男性每天飲酒不超過20克純酒精，相當於酒精含量12%紅酒200毫升。

老化 脂肪 運動

延伸閱讀

牛奶加熱後的皮膜是什麼？可以吃嗎？2招教你減少奶皮產生

車禍傷者也只能等！律師揭醫護離職潮嚴重現況：父斷食1天無法開刀

節後飲食懊悔症？近6成台灣人節後面臨「飲食調控壓力」 ，營養師推薦「1招」輕鬆管理狀態！

無須節食也不複雜 4個簡單飲食方式有助提升整體健康和長壽

相關新聞

首見醫師接掌食藥署 藥界難接受：難道只管餐廳食物不中毒？

新任食藥署長由食安專家姜至剛接任，也是首位接掌食藥署長的醫師，引發藥界不滿。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，歷任食藥署長...

連兩年進榜！台北榮總擠入全球前250強 院長陳威明這樣說

由美國「新聞周刊（Newsweek）」與全球數據公司「Statista」合作的「全球最佳醫院」公布2025年最新排名，在...

5大抗老策略曝光 實驗證實omega-3搭配這維生素能延緩老化

人類預期壽命不斷延長，除了健康變老，民眾也追求「延緩老化」，希望保有美麗活力。近期發表於國際期刊「自然老化」（Natur...

今年首例腸病毒死亡 出生未滿一個月發病8天染伊科病毒亡

今年現首例腸病毒死亡，北部出生未滿1個月新生兒，感染伊科病毒，發病8天死亡。疾管署發言人曾淑慧指出，女嬰16日因輕度呼...

「一片霧濛濛」空氣品質拉警報 無毒教母教5招避開地雷、防氣喘過敏

根據環境部今天發布的空汙預報，近日偏東風擴散差導致空氣品質不佳，西半部地區污染物累積，空氣品質達「橘色提醒」等級（對敏感...

勇者無礙！部桃國際口足畫家聯展 筆為翼繪出生命美景

衛福部桃園醫院3月1日至4月29日於醫院藝文走廊舉辦「勇者無礙」國際口足畫家聯展，邀請8位來自不同背景的口足畫家，透過畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。