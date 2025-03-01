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蕁麻疹成因不只過敏 除了食物還有這5大誘發因素

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
蕁麻疹成因不只過敏 除了食物還有這5大誘發因素 圖片來源/unsplash
蕁麻疹成因不只過敏 除了食物還有這5大誘發因素 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「蕁麻疹誘因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議可能造成蕁麻疹的六大誘因有哪些。

蕁麻疹又名風疹塊，是一種相當普遍的皮膚問題，不分年紀都可能出現。發作時皮膚會出現如地圖狀凸起的紅疹，表面像是蚊子叮咬的紅腫塊般，症狀來的又急又猛，且伴隨著劇烈搔癢、刺痛灼熱感，令人難以忍受。

蕁麻疹分急性和慢性 「情緒起伏、壓力大」也可能是致病因子

▲ 網友熱議六大蕁麻疹誘因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議六大蕁麻疹誘因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

蕁麻疹可分為急性與慢性兩大類，兩者主要的引發原因不盡相同。急性蕁麻疹通常在短時間內消退，但若症狀反覆發作並持續超過六週，則屬於慢性蕁麻疹。觀察近一年內網友對「蕁麻疹誘因」的討論發現，「食物過敏」是最受網友熱議的急性蕁麻疹誘因。常見的致敏食物包括海鮮、堅果、水果、辛辣食物及酒精等，也有網友分享孩子在晚餐時間食用特定品種葡萄後，「睡前就開始有蕁麻疹症狀」。

由於發作前 24 小時內攝取的食物都有可能是誘因，因此建議建立個人飲食日誌，記錄每次發病前食用的食物，藉此找出過敏原，減少接觸風險，進而預防急性蕁麻疹的發生。

除了食物過敏，「環境過敏」與「感染」也是備受網友提及的急性蕁麻疹原因。不少人對環境中的塵蟎、花粉、寵物毛髮有過敏反應，一名網友表示自己屬於敏感肌膚，「只要用到較刺的動物毛刷具，皮膚馬上會紅腫、發癢」；另也有醫師在個人社群網站分享，小朋友的蕁麻疹症狀，有時跟感冒、感染相關，其中流感病毒、腸病毒等病毒感染最為常見。

而根據健保資料庫統計，全台約有 20～25 萬人受慢性蕁麻疹困擾，且影響發作的因素不僅限於過敏原，「情緒起伏」與「溫度變化」也可能成為致病因子。有網友無奈表示「只要壓力一大，雙手就容易紅腫發癢」；也有網友認為自己對低溫特別敏感，「只要洗到冷水或接觸冷空氣，就容易發作」。

對此專家也表示，慢性蕁麻疹與自體免疫反應有關，大多數情況下與食物過敏關係並不大，通常在情緒波動或壓力過大時更容易發作，並且好發於季節交替或氣溫過冷過熱時。

除了遠離容易觸發急性蕁麻疹的刺激性食物之外，藥物治療、避免壓力以及過冷過熱等因素，對於控制病情也同樣重要；而慢性蕁麻疹則是一種需要長期抗戰的病症，透過與醫師密切合作並積極治療，患者能夠與病共存，享有更好的生活品質。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「蕁麻疹誘因」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/04~2025/02/04，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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