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勇者無礙！部桃國際口足畫家聯展 筆為翼繪出生命美景

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃院長楊南屏（左）仔細看著口足畫家創作。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃院長楊南屏（左）仔細看著口足畫家創作。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院3月1日至4月29日於醫院藝文走廊舉辦「勇者無礙」國際口足畫家聯展，邀請8位來自不同背景的口足畫家，透過畫筆詮釋生命韌性，展現超越身體障礙的藝術能量。

部桃表示，口足畫家是身體嚴重殘障的藝術創作者，因先天畸形、疾病或意外失去雙手功能，他們以口含筆、或以足握筆作畫，創作過程充滿挑戰，盡管要忍受嘴唇破皮流血、肩頸麻痛，或腳趾腫脹變形，但從未因此停下畫筆；每一幅作品都是奮鬥與堅持的見證，他們不屈不撓，在畫布上揮灑生命色彩，展現勇氣與希望，讓人深刻體會生命的無限可能。

社工室主任余偌圲說，這次展覽透過8位口足畫家的藝術作品，營造豐富多元的美感教學情境，增進藝術交流，同時陶冶身心靈。此外，現場也有身心障礙者權利公約（CRPD）推廣專區，及輔具中心足壓檢測，來院民眾熱烈參與，不僅讚嘆畫家們的毅力與才華，也從中獲得面對自身病痛的勇氣。

院長楊南屏表示，希望透過「勇者無礙」展覽，分享身心障礙者的創作歷程與生命故事，讓病友、陪病家屬及社會大眾感受到「當上天關上一扇門，必會為你開啟另一扇窗」，生命的價值無法以身體的健全與否來衡量，每個人都擁有無限可能，值得珍惜與努力。

8位口足畫家包括廖瑞金、謝坤山、陳世峰、童福財、張家勳、林宥辰、簡榮男、曾啟雄。

這場展覽不僅是一場藝術饗宴，更是一堂生命教育課程，邀請每位觀者一同見證勇氣、突破與希望的無限可能。

口足畫家3月1起在部桃聯展。圖／衛福部桃園醫院提供
口足畫家3月1起在部桃聯展。圖／衛福部桃園醫院提供

生命韌性 畫家 部桃

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