快訊

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

愈塞領愈多！馬偕急診發「壅塞獎金」 一個月可望增加5千元

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬偕醫院總院長張文瀚展示馬偕醫院透過手機APP即時監測急診候床狀況。記者李青縈／攝影
馬偕醫院總院長張文瀚展示馬偕醫院透過手機APP即時監測急診候床狀況。記者李青縈／攝影

今年起急診漸漸出現壅塞，急診出身的馬偕醫院總院長張文瀚表示，今年起推出急診「壅塞獎金」，希望護理人員在面對更高壓的環境下，可以在收入面稍有補償；壅塞獎金發放採取病人密度計算，密度愈高，獎金愈多，估計每月可增加4000至5000元。

張文瀚說，面臨壅塞狀況，馬偕醫院急診會啟動「溢流」機制，稱之為「111」，代表急診留觀人數超過130人、等待住院人數超過70人、等待加護病房超過8人。啟動「111」機制後，時自己同步會收到簡訊通知，啟動後約莫2至3小時可以漸漸舒緩壅塞；在過年急診壅塞期間，約啟動過10次。

張文瀚表示，啟動後，醫院上下會開始消化病人，如在加護病房患者如果穩定時，就會通知其家屬，狀況已穩定預計明後天可以離開加護病病房，醫事人員會在急診留觀床協助，讓急診患者可以上轉住院；若沒有啟動時則會等有空床才會轉出。又或是讓醫師直接執行急診檢傷病人，節省一道程序，也會請志工協助引導急診患者，加速流程。

張文瀚表示，根據院內統計，因為收入因素離開職場的約有21%，因此祭出「壅塞獎金」。病人密度愈高獎金也愈多，希望忙碌時可以讓護理人員稍有補償，人多有獎金，人少也比輕鬆，希望透過獎金達到皆大歡喜結果。計算方式依照病人密度而算，若當月急診壅塞嚴重，約可增加4000元至5000元獎金。

加護病房 患者 馬偕醫院

延伸閱讀

解醫院壅塞 賴清德：強化病床調度、加強區域醫院聯防

急診壅塞人力告急 護理公會提6對策防醫療癱瘓

全台急診塞爆！曾任台大醫院副院長 王明鉅建議開放移工

急診壅塞 卓揆要求衛福部落實改善措施、周延醫護權益

相關新聞

今年首例腸病毒死亡 出生未滿一個月發病8天染伊科病毒亡

今年現首例腸病毒死亡，北部出生未滿1個月新生兒，感染伊科病毒，發病8天死亡。疾管署發言人曾淑慧指出，女嬰16日因輕度呼...

年後第一槍！普拿疼伏冒全系列 7款藥分別調高9至20元

年後第一槍！「普拿疼伏冒全系列產品」將於3月15日起陸續調整零售價格，建議售價調漲9至20元，整體漲幅約5%至6%，單價...

地牛翻身！下午1時01分高雄規模4.2地震 最大震度3級

中央氣象署表示，今天下午1時01分高雄市發生規模4.2地震，最大震度3級，震央即在高雄市政府北北東方 55.8公里 ，位...

胃食道逆流竟與「姿勢」有關 醫提醒：風險最高可達11倍

胃食道逆流症（GERD）是許多人生活中的常見困擾，不僅與飲食習慣有關，還可能與脊椎的狀態有密切關聯。

愈塞領愈多！馬偕急診發「壅塞獎金」 一個月可望增加5千元

今年起急診漸漸出現壅塞，急診出身的馬偕醫院總院長張文瀚表示，今年起推出急診「壅塞獎金」，希望護理人員在面對更高壓的環境下...

急診壅塞人力告急 護理公會提6對策防醫療癱瘓

醫院急診壅塞，護理人力告急，護理公會全聯會提出補助每月新台幣1萬元津貼，年薪達百萬等6項對策；醫院陸續祭出急診壅塞獎金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。