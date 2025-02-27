愈塞領愈多！馬偕急診發「壅塞獎金」 一個月可望增加5千元

今年起急診漸漸出現壅塞，急診出身的馬偕醫院總院長張文瀚表示，今年起推出急診「壅塞獎金」，希望護理人員在面對更高壓的環境下，可以在收入面稍有補償；壅塞獎金發放採取病人密度計算，密度愈高，獎金愈多，估計每月可增加4000至5000元。

張文瀚說，面臨壅塞狀況，馬偕醫院急診會啟動「溢流」機制，稱之為「111」，代表急診留觀人數超過130人、等待住院人數超過70人、等待加護病房超過8人。啟動「111」機制後，時自己同步會收到簡訊通知，啟動後約莫2至3小時可以漸漸舒緩壅塞；在過年急診壅塞期間，約啟動過10次。

張文瀚表示，啟動後，醫院上下會開始消化病人，如在加護病房患者如果穩定時，就會通知其家屬，狀況已穩定預計明後天可以離開加護病病房，醫事人員會在急診留觀床協助，讓急診患者可以上轉住院；若沒有啟動時則會等有空床才會轉出。又或是讓醫師直接執行急診檢傷病人，節省一道程序，也會請志工協助引導急診患者，加速流程。

張文瀚表示，根據院內統計，因為收入因素離開職場的約有21%，因此祭出「壅塞獎金」。病人密度愈高獎金也愈多，希望忙碌時可以讓護理人員稍有補償，人多有獎金，人少也比輕鬆，希望透過獎金達到皆大歡喜結果。計算方式依照病人密度而算，若當月急診壅塞嚴重，約可增加4000元至5000元獎金。