Gogoro 聚焦四大策略 力拚能源事業與車輛事業損益兩平

Gogoro 在 2015 年發表第一輛電動機車，累積 10 年努力，成長為台灣第四大車廠，在進入下一個發展階段時，特別揭示在車輛事業與能源事業的四大關鍵策略；代理執行長姜家煒強調，「有信心透過四大策略， 2026 年達成能源事業損益兩平，且在2027 年產生自由現金流，另外，車輛事業則在2028 年達成損益兩平」。

Gogoro 聚焦四大策略，力拚 2026 年能源事業損益兩平，2028 年車輛事業損益兩平。 圖／聯合報系資料照片

Gogoro 服務近 64 萬名車主，支援超過 60 款電動機車，且已建立全球最大的電池交換能源網路；去年雖歷經產地風波，但有關先前零件產地議題，已獲得政府正式聲明釐清疑慮，下一階段將是力拚能源事業與車輛事業達成損益兩平，且進一步產生自由現金流。

Gogoro 宣布在車輛事業與能源事業兩大支柱的關鍵策略上，將聚焦產品組合、拓展海外市場、深化換電體驗、電池梯次應用等四大面向，加速實現可獲利的財務目標。

Gogoro 代理執行長姜家煒表示，「作為一家能源科技公司與機車公司， Gogoro 的目標非常明確，就是實現獲利並持續穩健成長。團隊已經積極展開行動，專注核心業務，打造更加滿足客戶需求的產品與服務」。

姜家煒強調，「有信心透過四大策略，能夠在 2026 年達成能源事業損益兩平，2027 年能源事業產生自由現金流， 2028 年車輛事業損益兩平」。

Gogoro 揭示的四大策略為:

策略一 : 車輛事業聚焦產品組合，強化平台綜效

在車輛車業方面，將調整產品研發策略，預計將產品線收斂至五個整車平台，且透過模組化平台，加強共用性，提升機種產品力與市場競爭力。除應用在 Gogoro 自身車款，更會與 PBGN 聯盟夥伴共享硬體與軟體資源，共同推動機車產業升級。

策略二：聚焦海外特定市場，攜手 Castrol 前進越南

Gogoro已與嘉實多（Castrol）完成簽約，將成立合資公司共同前進越南市場，並且因地制宜建立彈性的合作模式，由 Gogoro 協助設計與提供核心技術，再授權 Castrol 進行銷售與營運。

策略三：深化換電體驗，「離峰騎到飽」資費方案登場，每月只要 488元 起

過去 10 年，Gogoro 已在全台佈建 2,695 座電池交換站，並優先建置在經濟活動與交通熱區；已投入超過 140 萬顆電池，平均每站配置 45 顆電池，確保服務量能。

根據 Gogoro 能源管理系統的監測，每日的早晚通勤時段是換電高峰期，Gogoro 將提供全新的「離峰時段騎到飽」資費方案，提供每日 14 小時的離峰換電時段，期間換電通通免費，每月最低 488 元起，預計今年第2季上線；另外，將在今年 3 月推出全新升級改版的 Gogoro App，進一步提升換電服務的便利性。

策略四：能源事業啟動第二成長曲線，深化電池梯次應用，佈局未來商機

Gogoro 今年已將能源服務研發費用提升 26%，並將積極發展儲能解決方案，未來能在醫療場所、零售門市、資料中心、及用電大戶等場域發揮作用，作為其備援電力系統； Gogoro 的儲能系統原型已於 2024 年通過台電驗收，將加速商轉，拓展全新能源事業版圖。

Gogoro 近年來積極調整策略，不僅在台灣市場深耕，也試圖透過與國際夥伴的合作，開拓海外市場。然而，在全球新能源產業競爭加劇的背景下，Gogoro 要達成 2026 年能源事業損益兩平、2028 年車輛事業損益兩平的目標，仍面臨諸多挑戰。

不過，值得關注的是，Gogoro 正嘗試透過「電池梯次應用」進一步拓展能源事業，這不僅能提高電池使用壽命，也能發展儲能解決方案，切入更廣泛的新能源市場。若能在技術與商業模式上取得突破，Gogoro 仍有機會在全球新能源產業中占據一席之地。