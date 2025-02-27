228連假將至 北市百處路口下午員警提早到崗疏導

因應228連假，台北市警察局交通警察大隊表示，已規劃交通疏導勤務，且於今天針對忠孝西路、中山北路口等100處重要路口崗位，提早於下午4時30分前派員警到崗加強交通疏導。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，因應228和平紀念日連續假期即將到來，預估連假前北市各鐵（公）路車站、轉運站、觀光遊憩景點等，將陸續湧現返鄉、購物及出遊人、車潮，為維護交通順暢及行車秩序，已規劃交通疏導勤務。

同時，在連假前一天針對忠孝西路、中山北路口等100處重要路口崗位，提早於今天下午4時30分前派遣員警到崗加強交通疏導、保持路口淨空，並由各分局視轄區交通特性、突發狀況等，機動啟動交通快打機制，疏導至車流正常才收勤。

交通警察大隊提到，連假期間，針對轄內各觀光遊憩景點（陽明山、兒童新樂園、士林官邸及木柵動物園等）、大型百貨公司（賣場），以及其他交通繁雜商圈周邊道路，也要求各分局妥適規劃勤務，適時派員加強交通疏導及為民服務工作。

交通警察大隊呼籲，民眾在連假期間若要前往觀光景點或各百貨商圈，請儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

此外，警方也將針對北市易聚集人、車潮的地點加強違規停車取締、拖吊，駕駛人務必遵守交通規則。