英國最新研究曝光 電子煙恐導致心臟病、中風與失智

電子煙氾濫，已成為公共衛生重要議題，更引起醫界擔憂。3月即將發表的全球首份研究發現：電子煙對身體的危害可能比紙菸更大，長期使用者將面臨心臟病、中風、失智和細胞損傷的風險。

研究負責人英國曼徹斯特都會大學博士馬克西姆波伊丁（Dr. Maxime Boidin）指出，電子煙的危害與傳統紙菸相比，電子煙雖然無明顯菸味，但隱藏了許多過量重金屬、化學物質，且高濃度尼古丁易讓人成癮，會造成些心血管、大腦神經系統的危害。

馬克西姆波伊丁的研究團隊招募18至45歲的受試者，透過血管擴張測試（FMD）評估其心血管健康狀況。結果顯示，電子煙使用者與吸菸者的血管內壁皆會受到損害，增加心臟病和中風機率。另發現，電子煙使用者的血流量減少，顯示大腦供血受影響，與認知功能下降及失智症有高度相關。

一名參與研究者表示，從沒吸過紙菸，2年前接觸電子煙；一開始使用約500口的拋棄式電子煙（尼古丁含量約2包紙菸），能用好幾天，但愈抽愈快，後來使用3500口的拋棄式電子煙（尼古丁含量約12包紙菸），3天內就抽完了。另一名女性研究參與者表示，為了戒菸而改抽電子煙，卻發現電子煙更難停下

董氏基金會菸害防治組主任林清麗指出，電子菸中的丙二醇、植物甘油與碳基化合物，會傷害青少年大腦發育，對各年齡層民眾更有肺部和心血管疾病等健康危害。她呼籲，「菸害防制法」上路已快滿2年，請政府拿出決心和魄力，取締違法販賣、廣告與使用，更要追溯源頭確實查緝。

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，電子煙有酷炫外型及各類香甜味，讓人失去戒心，尤其年輕人聽信電子煙商「電子煙比紙菸安全」的說法，受誘惑以為是轉大人的表現。他強調，電子煙因便於隨時使用，讓人無意識地頻繁吸入高劑量尼古丁及其他有害物質，導致更大的健康風險。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美指出，台灣已明文規定全面禁止電子煙，但網路社群上廣告與販賣訊息相當氾濫，經常可見年輕人隨意使用，或淪為電子煙賣家而觸法。新興菸品容易成為吸食毒品的載具，例如K他命、大麻、依托咪酯等，民團抨擊：政府查緝不力、裁罰率極低為主因。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康