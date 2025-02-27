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國中生嗜睡、暴食竟是非典型憂鬱症 醫：好發15至25歲

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
15歲國中生整天嗜睡、暴飲暴食，後來去身心科門診檢查，才發現是「非典型憂鬱症」作祟，經藥物治療與生活作息調整後，症狀逐漸改善。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
15歲國中生整天嗜睡、暴飲暴食，後來去身心科門診檢查，才發現是「非典型憂鬱症」作祟，經藥物治療與生活作息調整後，症狀逐漸改善。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

原本個性開朗、活潑的15歲國中生，近3個月來卻整天嗜睡、極度抗拒出門，在學校上課也精神不濟、狂打瞌睡，似乎永遠睡不飽，後來他竟開始暴飲暴食，導致體重上升，就醫進行睡眠與抽血檢查，卻都沒有發現任何異常，後來才發現是「非典型憂鬱症」作祟，經藥物治療與生活作息調整後，症狀逐漸改善。

身心科醫師周伯翰表示，不同於典型憂鬱症，非典型憂鬱症好發15至25歲青壯族群，秋冬季發作機率較高，臨床觀察發現，患者家族三等親內，常有憂鬱症或躁鬱症等情緒疾患病史。許多家長可能將青少年嗜睡、暴飲暴食的情況，以為是發懶或貪吃，但若行為持續數個月並影響生活品質，就應提高警覺，可能是非典型憂鬱症作祟。

非典型憂鬱症的5大特徵：

1.情緒偶有開心反應：患者的情緒會因為外在的正面刺激暫時改善，例如聽到好消息時會感到開心，但過一段時間又回到憂鬱的狀態。

2.過度嗜睡：患者容易感到嗜睡，即使睡眠時間充足仍感到疲倦。

3.體重與食欲增加：經常攝取高熱量食物，特別是碳水化合物，導致體重增加。

4.四肢沉重感：感覺四肢像鉛球一樣沉重，行動反應遲緩。

5.對人際關係高度敏感：容易因為他人的批評、拒絕或人際關係問題極度焦慮，導致社交障礙，出不了門。

如何治療非典型憂鬱症？周伯翰表示，藥物上常見有血清素回收抑制劑或多巴胺正腎上腺素，其中以回收抑制劑的抗憂鬱藥物治療為主。另也給予認知行為或人際心理方面的療程，改善負面認知與人際關係敏感性。還有調整生活方式，包括規律有氧運動、曬太陽皆能改善情緒與身體能量水平，飲食上則宜避免過量攝取碳水化合物食物，更要調整睡眠時間，提早就寢減少白天過度嗜睡的情況，以建立規律作息。

非典型憂鬱症與典型憂鬱症的3點差異。圖／周伯翰提供
非典型憂鬱症與典型憂鬱症的3點差異。圖／周伯翰提供

憂鬱症 睡眠時間

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