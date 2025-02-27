國中生嗜睡、暴食竟是非典型憂鬱症 醫：好發15至25歲

原本個性開朗、活潑的15歲國中生，近3個月來卻整天嗜睡、極度抗拒出門，在學校上課也精神不濟、狂打瞌睡，似乎永遠睡不飽，後來他竟開始暴飲暴食，導致體重上升，就醫進行睡眠與抽血檢查，卻都沒有發現任何異常，後來才發現是「非典型憂鬱症」作祟，經藥物治療與生活作息調整後，症狀逐漸改善。

身心科醫師周伯翰表示，不同於典型憂鬱症，非典型憂鬱症好發15至25歲青壯族群，秋冬季發作機率較高，臨床觀察發現，患者家族三等親內，常有憂鬱症或躁鬱症等情緒疾患病史。許多家長可能將青少年嗜睡、暴飲暴食的情況，以為是發懶或貪吃，但若行為持續數個月並影響生活品質，就應提高警覺，可能是非典型憂鬱症作祟。

非典型憂鬱症的5大特徵：