首見醫師接掌食藥署 藥界難接受：難道只管餐廳食物不中毒？

新任食藥署長由食安專家姜至剛接任，也是首位接掌食藥署長的醫師，引發藥界不滿。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，歷任食藥署長多來自藥界，「本次任命與專業分工的角度背道而馳」，並表示食藥署管理食品、藥品等領域，「我們沒有辦法接受」，還說「食藥署長只能讓餐廳不要食物中毒嗎？我想沒有那麼單純吧。」

衛福部正式公布新任食藥署長人選，由台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛接任。黃金舜直言，全聯會認為本次任命與專業分工的角度背道而馳，尊重任命，但也呼籲政府應重視不同專業領域聲音的重要性。

黃金舜說，過去食藥署長慣例多是藥學背景出身的專家出任，前幾個月全聯會也公開呼籲，食藥署長人選應優先考量藥學背景人員，找醫師擔任食藥署長，尊重部長職權，但衛福部口腔司由牙醫師主管、中醫藥師為中醫師等，但食藥署管理食品、藥品等領域，竟然找醫師，「覺得沒辦法接受」。

黃金舜直言，輸液的事情現在也還是一團亂，未來還可能會有缺藥問題，而藥品物流、管理、倉儲、發證等，都要相當專業，如果管理不當，「最後倒霉的還是人民和相關從業人員」。

黃金舜說，希望新任食藥署長，對未來領導要有自己的想法和願景，包括未來如何克服缺藥、對剛通過的再生醫療法有哪些想法等，但姜至剛是毒物科出身，「食藥署長只能管理讓餐廳不要食物中毒嗎？我想沒有那麼單純吧」。

全聯會指出，食藥署旨在管理藥品、食品相關政策，並有效推動食品安全與健康用藥，除專業知識外，涉及諸多實務、產業和相關法規制度建立等；而醫師訓練和專業皆著重在對人類疾病的理解和研究，與藥品、食品等專業領域有別，「食藥署長應由藥學專家而非醫師擔任」，確保政策領導者對藥品用藥政策的正確性及有效性，更能有效促進藥師與其他醫療人員的合作，提升國人用藥安全，以達到健康台灣政策的目標。

全聯會直言，雖不認同本次新任食藥署長人事任命，仍予以尊重，也鄭重呼籲政府，在遴選食藥署長等重要領導者時，應充分考慮各類專業並重，國家的食藥等政策推行，須結合藥學專業、臨床實務及產業脈動等，以利於合理制度及政策的訂定，更將有利穩定藥品供應、加強對藥品品質監督。

全聯會先前提出建言，強調食藥署長應具有藥學專業，「惟本次最終任命結果仍為日前外傳之醫師人選，本會深感遺憾」，未來也會持續監督相關政策，持續以專業團體的角度共同守護國人健康。