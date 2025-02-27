貓纜、北捷調票價 公車漲不漲？交通局回應

台北貓纜將在3月3日調漲，漲幅5成，北捷也將調整常客優惠，媒體關心北市公車等大眾運輸也會調整？北市交通局長謝銘鴻今受訪強調，為降低通勤族的負擔，北市府在這次運價定調不會調整公車票價。

謝銘鴻今天出席北市道安會報時表示，貓纜是兼具公共運輸還有觀光性質，而且在觀光這一塊是未來的發展方向，不過其設備、維護人力成本是逐年上升，貓纜票價的調整，也有些配套措施。

媒體詢問，北捷常客優惠、貓纜調整，是否在公車、YouBike也會調整？謝銘鴻表示，2030年北市府有訂定70％綠運輸目標，因此發展大眾運輸一直是市府的不變政策。

謝銘鴻強調，在一天有110萬人次搭乘公車，考量萬物齊漲情況下，降低通勤族的負擔，在這次的運價調整當中，北市府就定調的政策是不會調整票價。