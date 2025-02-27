台灣每10人將有1人患失智症 AI檢測系統提升早期發現率
台灣65歲以上長者中，每10人將有1人罹患失智症，而其中阿茲海默症比例最高。然而現有的失智早期「輕度認知障礙」（MCI）的檢出率僅8%，相當有限，元智大學透過非侵入式「看圖說故事」語音測試，僅需1分鐘，即可透過LINE平台遠端篩檢，使用者甚至能在家中利用手機或平板快速檢測，有望大幅提升MCI的早期發現率。
美國Medicare 2023年10月的報告指出，美國醫療體系對失智早期「輕度認知障礙」（MCI）的檢出率僅8%，更顯示出市場對快速、精準篩檢工具的迫切需求。
元智大學電機系教授趙燿庚領軍的AI研發中心團隊，在美國高通計畫支持下，運用大語言模型與深度學習技術，成功開發出全球領先的AI MCI快篩工具。該技術透過非侵入式「看圖說故事」語音測試，僅需1分鐘，即可透過LINE平台遠端篩檢，使用者甚至能在家中利用手機或平板快速檢測，AI檢測報告出來後分4個等級，若有問題，就可盡速就醫，有望大幅提升MCI的早期發現率。
趙燿庚說，與傳統量表檢測，如CASI、MMSE需專業人員判讀不同，元智大學的MCI快篩屬於智慧軟體醫材（SaMD），可自動判讀，並能與智慧裝置整合，如智慧手錶、智慧眼鏡及照顧機器人等，進一步應用於遠距醫療，提供省時、省力、省成本的創新解決方案。
在2024年國際TAUKADIAL中英雙語認知功能AI預測競賽中，元智大學AI研發團隊榮獲全台第1、亞洲第2名，並與美國約翰霍普金斯大學並列全球第5名。其華語MCI檢測準確率更突破90%，成為台灣少數成功送出最終預測並進入排名的隊伍之一。
這項傲人的國際成績，不僅彰顯元智大學在語音AI領域的技術實力，更為全球失智症早期檢測提供了革命性突破。未來，該團隊將持續優化技術，並與醫療界攜手，推動AI智慧醫療邁向新紀元。
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