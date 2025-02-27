快訊

關稅只是起手式 紐時分析：川普對中國新一輪打壓才剛開始

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

北大武山、浸水營步道整修完成 重新開放迎山友

中央社／ 屏東縣27日電

北大武山步道接連受到颱風及降雨影響，路基受損，自去年7月至今年2月間，僅短暫開放20多天，歷經整修終完成修復，今已開放；浸水營步道也已修復完成，28日全線開放。

林業及自然保育署屏東分署指出，北大武山步道去年7月起，陸續受到颱風凱米、山陀兒、康芮及天兔襲擾，部分步道因路基裂縫且有擴大情形，為安全考量，暫停開放至去年底；今年元旦重新開放，又因受到降雨路基塌陷影響，1月27日再度暫停開放，進行修復工程。

屏東分署今天發布新聞稿指出，北大武山步道約1.5k處，日前因受到山區降雨及地震影響暫停開放，歷經修復終於完成，今已重新開放；另外，浸水營步道6k起，先前受風災影響而暫停開放，經台東分署完成修復，於28日起屏東至台東全線開放。

屏東分署表示，228連假期間，雙流國家森林遊樂區將有蜂遊手作坊DIY體驗，以及舊木回收相框手作DIY體驗活動，歡迎民眾報名參加。

另外，建議民眾行程前，可先至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw），查詢相關森林育樂場域最新路況及開放資訊，並在行前做好充分規劃與準備，以維自身出遊安全。

北大武山 屏東

延伸閱讀

北大武山步道終開放 山屋管理員提醒注意霧雨、落石

直播主「石頭君」紅繩綁石報天氣：石頭濕濕=下雨、石頭不見=颱風

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

龜山島3月1日開放登島 遭颱風毀損修復4個月完工

相關新聞

今年首例腸病毒死亡 出生未滿一個月發病8天染伊科病毒亡

今年現首例腸病毒死亡，北部出生未滿1個月新生兒，感染伊科病毒，發病8天死亡。疾管署發言人曾淑慧指出，該個案16日因輕度呼...

年後第一槍！普拿疼伏冒全系列 7款藥分別調高9至20元

年後第一槍！「普拿疼伏冒全系列產品」將於3月15日起陸續調整零售價格，建議售價調漲9至20元，整體漲幅約5%至6%，單價...

地牛翻身！下午1時01分高雄規模4.2地震 最大震度3級

中央氣象署表示，今天下午1時01分高雄市發生規模4.2地震，最大震度3級，震央即在高雄市政府北北東方 55.8公里 ，位...

胃食道逆流竟與「姿勢」有關 醫提醒：風險最高可達11倍

胃食道逆流症（GERD）是許多人生活中的常見困擾，不僅與飲食習慣有關，還可能與脊椎的狀態有密切關聯。

受東南風影響 228連假期間預估空氣品質不佳

霧霾籠罩，新北市環保局表示，228連假期間受東南風影響，風速弱汙染物無法向外傳輸，局部擴散條件差，且加上無降雨，北部多數...

三星Galaxy Z Flip 7最新渲染圖曝光！摺疊機螢幕變大＋1改變更超值

三星（Samsung）一直在摺疊手機上求新求變，外媒表示三星今年將推出上下開闔的摺疊手機Galaxy Z Flip7，並曝光渲染圖新機照，顯示Galaxy Z Flip7的外螢幕（封面螢幕）將會增大至3.6吋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。