北大武山、浸水營步道整修完成 重新開放迎山友

北大武山步道接連受到颱風及降雨影響，路基受損，自去年7月至今年2月間，僅短暫開放20多天，歷經整修終完成修復，今已開放；浸水營步道也已修復完成，28日全線開放。

林業及自然保育署屏東分署指出，北大武山步道去年7月起，陸續受到颱風凱米、山陀兒、康芮及天兔襲擾，部分步道因路基裂縫且有擴大情形，為安全考量，暫停開放至去年底；今年元旦重新開放，又因受到降雨路基塌陷影響，1月27日再度暫停開放，進行修復工程。

屏東分署今天發布新聞稿指出，北大武山步道約1.5k處，日前因受到山區降雨及地震影響暫停開放，歷經修復終於完成，今已重新開放；另外，浸水營步道6k起，先前受風災影響而暫停開放，經台東分署完成修復，於28日起屏東至台東全線開放。

屏東分署表示，228連假期間，雙流國家森林遊樂區將有蜂遊手作坊DIY體驗，以及舊木回收相框手作DIY體驗活動，歡迎民眾報名參加。

另外，建議民眾行程前，可先至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw），查詢相關森林育樂場域最新路況及開放資訊，並在行前做好充分規劃與準備，以維自身出遊安全。