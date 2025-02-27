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受東南風影響 228連假期間預估空氣品質不佳

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局到八里港口船舶及施工工地空汙稽查。圖／新北市環保局提供
新北市環保局到八里港口船舶及施工工地空汙稽查。圖／新北市環保局提供

霧霾籠罩，新北市環保局表示，228連假期間受東南風影響，風速弱汙染物無法向外傳輸，局部擴散條件差，且加上無降雨，北部多數空氣品質測站AQI(空氣品質指標)將達到「對敏感族群不健康」橘色提醒等級，基北北桃四市今天已啟動聯合稽查管制措施，提醒民眾連假出遊記得佩戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具。

環保局表示，從26日起北部因環境風場轉為偏東風至東南風及受到背風渦旋影響，水平及垂直擴散條件差，易累積細懸浮微粒等汙染物，使部分區域空氣汙染物濃度升高，此一現象可能持續至228連假結束。

基北北桃四市環保局延續「北部空品區空氣汙染管制四市交流座談會」共識，當環境部預報北部空品區空氣品質為橘色提醒（AQI>100）時，立即啟動聯合稽查等管制措施，降低汙染源排放，以減緩北部空氣品質不良程度。

基北北桃今天也加強工廠、工地、餐飲業及露天燃燒熱點稽查，並針對車流較大路段共同攔檢及車牌辨識柴油車、機車及高汙染車輛；並通知四市轄內各大型工廠採取排放減量。

此外，新北市各區清潔隊及工廠、工地也同時加強道路洗掃作業，以多管齊下減緩空氣品質惡化，維護民眾優質的生活環境。

環保局將持續監控空品變化情形，並嚴格要求轄區內列管工廠於228連假期間密切注意北部空氣品質變化，採取降載措施，減少汙染物排放。呼籲民眾可多搭乘大眾運輸工具，若使用私人運具，則應檢視車輛廢氣排放狀況，機車應完成年度定檢、柴油車應加入自主管理並取得標章。

環保局 空氣品質

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