阿里山花季管制措施出爐 轉乘專車車票明起開放預購

阿里山花季將於3月10日至4月10日，交通部公路局將於花季前2日（3月8日）至4月10日的例假日及連續假期上午6時至11時進行交通管制，管制日共計12日，期間禁止小型車通行，遊客可至台18線61k樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山，轉乘專車車票將於明天0時起開放民眾預約購票。

農業部林業及自然保護署嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區擁有31種櫻花，目前山櫻花已盛開，唐實櫻預計2月底陸續綻放，最受矚目的染井吉野櫻將於3月中旬進入最佳觀賞期，並於祝山、沼平地區持續綻放至3月底。此外，高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花將於4月上旬開花，花期可延續至4月底。

林業署指出，近年平均平日入園約4千至5千人次，假日約7千至8千人次，較疫情前少1至2千人，是最適合國旅賞花的人數，今年預期賞櫻人潮約可達15萬人次，其中外國旅客占1至2成。

林業署也說，因應花季人潮，建議出遊民眾優先選擇大眾運輸，阿里山國家森林遊樂區也將配合停車管理系統，引導遊客車輛前往台18線89-95K小客車臨時停車區停放，另設置10處免費接駁車站，於平日上午8時至晚間6時及假日上午5時至晚間6時提供遊客往返阿里山入口轉運站。

公路局指出，搭乘遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時需於台18線29k（五虎寮橋下游約300公尺處）先購買門票，現場僅開放購票人員下車購票，可先統計完成團體遊客所需票種及備妥相關證明文件，以加速購票作業時間；其他乘客如有洗手或化妝的需求，可往前至阿里山國家風景區觸口遊客中心或其他休閒遊樂區使用。

公路局表示，為鼓勵遊客搭乘公共運輸前往，到阿里山可搭乘的客運路線包含「7329高鐵嘉義站─阿里山」、「7322台鐵嘉義站─阿里山」、「1835台北轉運站─阿里山」、及「6739日月潭─阿里山」等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價。另搭配台灣好行嘉義高鐵站至阿里山線，可享高鐵車票85折優惠。

針對自行開車前往賞花的遊客，公路局指出，例假日及連續假期上午6時至11時於台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區實施小型車管制，除持有相關證明文件（如工作證或住宿證明）、營業載客計程車或特殊情形（如婚喪喜慶）外，管制期間禁止小型車通行，遊客可至台18線61k樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山。

公路局表示，疏運轉乘專車車票於明天0時起開放民眾預約購票，可於「森林好好玩」網站、「阿里山Easy Go」網站、「雄獅旅遊」網站、「KKday」網站、「Trip.com」網站、「易遊網」網站、「ibon」網站及全台統一便利商店預約購票劃位。