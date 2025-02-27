高雄小黃繞行市政府「抗議車行惡行」 批市府長期漠視

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會今日號召高雄市職業駕駛走上街頭，超過100輛小黃繞行高雄市政府表達不滿，協會認為高雄許多不法車行長期壓榨司機，違法收取掛牌權利金和提高行費，卻未提供相對服務，司機員擔心遭車行卸除車牌，只能容忍，但市府長期漠視、縱容，今日遞交陳情書，要求提出不法車行、建立正常收費標準、回歸公平機制。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟指出，隨著多元計程車的增加，排擠了小黃司機生存，全台車行、合作社聯合壟斷調漲行費，普遍已從1000元漲至1800元；車行依法僅能向司機收行費以及押牌費，多元計程車加入市場之後，兼職司機變多，政府控管牌數下，導致高雄、台中及桃園幾乎沒牌，車行就巧立名目以司機沒牌為由，加收掛牌權利金，台中有業者收6萬元，高雄甚至喊到11萬元。

「什麼是民主自由和平？我們可憐司機被當成韭菜收割！」全國汽車駕駛人權益聯盟協會南區代表陳畇筑說，去年起高雄多數黑心車行向司機收取掛牌權利金，常見金額落在6至8萬，「最高收到12萬元」，都是違法，且若退出行業，權利金也無法退還，很多司機無法生存，甚至想放棄正規合法營業，轉為非法當白牌司機。

陳畇筑提到，目前高雄各個車行的行費本來是每月800至1000元，今年初漲到1500至2000元，但車行幾乎沒有提供什麼服務、功能，對方不僅不提醒司機檢定計費，司機在路上發生事故，車行也不會主動協助處理，甚至威脅司機會卸牌。

另外，協會也提到，他們是合法營業的車輛，但高雄市許多地方僅提供排班計程車載客，例如碼頭、機場等地，連白牌車都能載客；而市府長期不聞不問，只希望車行司機協助長照接送、歸廣觀光，卻無視司機生存空間遭壓榨，今日遞交陳情書，主張3大訴求，包括不法車行踢出車行業界、建立正常的車行收費標準、回歸駕駛公平機制，希望市府介入車行管理規範，讓黑心業者不可巧立名目、聯合壟斷、爛收權利金。