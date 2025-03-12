皇家禮炮邀請制私旅首度揭露，有錢也買不到的英國貴族體驗

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2024年十二月底我來了一趟英倫，不過這趟卻是「有錢也買不到」的體驗，名為「皇家禮炮無價頂奢私旅」（Royal Salute: A Priceless Journey）。這一趟「皇家禮炮無價頂奢私旅」，內容精彩、體驗超凡，重點是「非賣品」！唯有保樂力加集團Le Cercle尊爵俱樂部會員，與皇家禮炮53年藝術珍藏系列、恆久限量系列的典藏家，才有機會受邀。

特權夜訪倫敦塔

搭直升機看倫敦街景同時聽專家說著倫敦發展的故事，應該算是這趟的亮點之一。想想看飛在倫敦上空，倫敦塔橋、大笨鐘、西敏寺、倫敦眼、國會大廈、碎片大廈（夏得塔/The Shard）、子彈大樓（瑞士再保險公司大樓Swiss Re Tower）盡收眼底，這簡直是好萊塢電影的大手筆跟景致啊。

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白天鳥瞰倫敦塔，晚上居然還要走進裡面，每天下午五點之後倫敦塔就謝絕參觀。每月僅限一晚，特別為受皇家禮炮之邀而來的一組嘉賓，也就是「皇家禮炮無價頂奢私旅」的我們敞開大門。我們深入凡人不得其門而入的酒香密室，倫敦塔內原本存放皇冠珠寶的馬丁塔（Martin Tower），如今華麗蛻變成為「皇家禮炮尊榮品飲室」（Royal Salute Brand Home），在這裡可以品飲「皇家禮炮62禮讚系列」。

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皇家禮炮為什麼這樣夠力？享有如此的特權？原來，1953年6月起瓦士兄弟公司（Chivas Brothers）為慶祝英國女皇伊莉莎白二世登基加冕而創造了這個威士忌品牌－皇家禮炮（Royal Salute）。參照悠久的英國傳統：為表示敬仰或恭迎君主和政要的21響皇家禮砲，將其命名爲「皇家禮炮21年」。儘管皇室加持的威士忌有不少，但只有「皇家禮炮21年」見證了歷史性的一刻。

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細品全系列皇家禮炮62禮讚

源自於對君王的最高禮讚，62禮讚對皇家禮炮來說，就如同皇冠上的寶石，最具價值、獨樹一格而珍稀。走進密室一舉擒獲三款皇家禮炮62禮讚，這體驗的奢華不言而喻。

「皇家禮炮62禮讚－經典藍瓶」，由首席調酒師Sandy Hyslop奢選50種以上的高年份原酒，更調入已消逝酒廠「神秘之井」Caperdonich絕世酒液。除了頂級美國橡木桶與雪莉桶的運用，賦與酒液甜美的開端與奢華馥郁的口感，堆疊皇家禮炮62禮讚豐厚且變化多端的層次。

皇家禮炮62禮讚－經典藍瓶 700ml，建議售價NTD 86,000 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第二款是保樂力加Le Cercle尊爵俱樂部獨賣的「皇家禮炮62禮讚－美國橡木桶珍選」。靈感來自英國皇冠上的無價珍寶之一，世界上最大的黑王子紅寶石，萬分耀眼的外觀，正如同觀看62響禮砲鳴放剎那所感受到的震撼畫面。更採用有「蘇格蘭保存最完好、不為人知的酒廠」之美名的Longmorn酒廠的頂級珍稀美國橡木桶酒液，創造出多層次的果香甜美口感。

皇家禮炮62禮讚－美國橡木桶珍選 700ml，建議售價NTD 94,600 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

62禮讚禮盒外觀，融合禮砲鳴放時雄偉、迷人、至高禮遇等精神，結合獨具質感的鋼琴烤漆、皇家禮炮標誌性的菱格銘牌作為主要呈現，外盒的對開設計可做為大氣的產品展示，呈現出充滿現代新奢風格的設計語彙。高級的木製酒瓶底座，運用了可單獨取用的巧妙設計，可作為杯墊或點心盤使用。封存涓滴珍稀的頂級佳釀，結合酒頸的鑽石菱形線條呈現，瓶身上奢華尊榮的鍍金酒標，展現出對於皇室的最高敬意。

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宛若天堂的加碼時刻

眼尖的人看到吧檯後方，有著一瓶瓶跟62禮讚一樣形狀的裸瓶，瓶身上沒有字，但瓶頸上卻各有掛牌，原來這里一共有62款黃皇家禮炮的原酒，展現了這個品牌藏酒的深邃實力！貴客們可以在這個小密室中當天使一起分享它們。這個夜晚，這個時刻，我彷彿就像置身天堂般，不想回到凡間了。

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你問我選了什麼皇家禮炮原酒喝？我挑了新英王查爾斯三世加冕登基的皇家禮炮原酒，羨慕英國人擁有了這樣熱愛威士忌又充滿人生故事的英國國王，當然也象徵著自己的味蕾以及對皇家禮炮的熱愛也與時俱進，進入了新英王時代！

蘇格蘭高地的石楠蜜香

倫敦體驗之後，想「追根究底」的貴客，有機會來到蘇格蘭造訪「起瓦士之家」（Home of Chivas）史翠艾拉酒廠（Strathisla Distillery）。在高地的山光水色、石楠蜜香環繞下，選擇好你的熱愛威士忌的人設，走進酒窖與品飲室探秘。

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對我來說，史翠艾拉酒廠的酒廠風格特質，就有一絲優雅淡泊的石楠蜜香，是其他國度酒廠難發掘也難以取代的DNA。史翠艾拉酒廠的原酒是皇家禮炮最重要的麥芽基酒，是間早自1786年就建廠的老酒廠。這回更深入觀察它才更受感動，這裏堅持傳統風味製酒，不盲從不躁進，數百年來默默的付出著，形塑它低調充滿神秘色彩，產量小卻又不可或缺的珠玉位階。

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這裡還有專屬皇家禮炮的上鎖酒窖，酒窖裡一桶桶珍貴的威士忌原酒，「皇家禮炮無價頂奢私旅」的貴客們有機會站在桶邊品飲直接從橡木桶取出來的威士忌，這就是「桶邊試飲」！參觀蘇格蘭威士忌酒廠中，最珍稀、最神秘、也最令人回味無窮的一個環節。此時此刻，除了好好細細品味您手中那杯「桶邊試飲」，好好記住這樣美好的風味之餘，當然就是拿出相機留下自己「桶邊試飲」的神倩影，絕對可以讓你跟朋友子孫炫耀一輩子。

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The Kingdom Room彷彿時間靜止

走進酒廠旁的房間—The Kingdom Room，一整排已經上市過的皇家禮炮酒款猛然提醒了我，這個品牌已經脫胎換骨今非昔比。皇家禮炮積極參與馬球運動，這是全世界最古老的團隊運動，並在現代持續發揚光大，品牌也在英國、美國甚至阿根廷、中國和韓國等全球各地贊助超過15場國際賽事。

這房間彷彿成了一顆大型的時空膠囊，讓你同時感受到皇家禮炮的過去與現在。我們看見了1953年伊麗莎白女王二世登基時，皇家禮炮獻給女王陛下的祖母綠瓷瓶，現在堪稱古董的這款酒，當時是皇家禮炮唯一一種顏色（後來才發展成皇冠上藍、綠、紅三種寶石三色瓷瓶，搭配上絨布套，便橫掃台灣市場。）

一個與時俱進的新奢品牌，總是要不斷地挑戰自己。今天在我眼中的「馬球系列」、「新奢時尚系列」、「王者品桶系列」，都是華麗轉身72變的故事。皇家禮炮的全面革新，不僅維繫傳統支持者的感情，更開創更多的皇家禮炮新粉絲。對於品牌這樣的發展改變，就像威士忌酒液陳放於橡木桶中的變化一樣，越陳越香，令人欣喜。而我個人對皇家禮炮的愛，透過這趟非凡獨特的「皇家禮炮無價頂奢私旅」，當然更加深深烙印在心裡的最深處。

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保樂力加集團（Pernod Ricard）的私人俱樂部「Le Cercle」集結各領域的生活鑑賞家，提供交流靈感的場域，並傾注匠心打造頂級的感官饗宴，獻上全球限量的珍稀酒液，將品酒提升至藝術鑑賞的眼界。所邀請每一位貴賓不僅擁有全台灣獨享的尊榮服務，更獲優先收藏的資格，讓懂享受的我們自成一圈。需進一步資訊，請洽保樂力加Le Cercle尊爵俱樂部：lecercletw@pernod-ricard.com客服專線電話：(02)7732-8990

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