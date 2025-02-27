今年首例腸病毒死亡 出生未滿一個月發病8天染伊科病毒亡

今年現首例腸病毒死亡，北部出生未滿1個月新生兒，感染伊科病毒，發病8天死亡。疾管署發言人曾淑慧指出，該個案16日因輕度呼吸急促及活動力降低情形，收住新生兒病房；2月19日出現發燒、呼吸困難及發紺症狀，隔日轉入新生兒加護病房，2月23日因多重器官衰竭及新生兒敗血症死亡，經檢驗審查確認為伊科病毒11型感染併發重症。

新生兒感染腸病毒，一般於出生後1至14天發病，感染症狀從發燒、活力不佳、食慾降低等輕症，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。曾淑慧提醒，準媽媽懷孕期間應注意手部及呼吸道衛生，產前14天至分娩後如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師；家中成人或幼兒等接觸者應落實以肥皂勤洗手，如有身體不適，應避免接觸新生兒，以降低病毒傳播風險。

依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情處低點波動，惟持續有重症病例通報，往年疫情於開學後3至4月逐漸上升，將密切監測疫情變化。近四週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A2型，社區中仍具伊科病毒等其他腸病毒型別活動。

今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，含1例死亡，均感染伊科病毒11型，病例數與2021年至2024年同期相當；2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例，其中個案感染年齡未滿1歲幼童分別為0、1、4、8例，籲請民眾留意幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，防範新生兒腸病毒，孕婦、新生兒與幼童及其照顧者應避免接觸病患，並特別注意個人衛生及嬰幼兒健康狀況。醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染控制措施，降低嬰幼兒感染風險。