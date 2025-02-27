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前交長質疑高鐵延伸案未重辦「可行性研究」 鐵道局澄清

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部鐵道局今澄清，綜合規劃階段的評估比可行性研究階段更為細緻，高鐵延伸案將以綜合規劃精度辦理相關評估。聯合報系資料照
交通部鐵道局今澄清，綜合規劃階段的評估比可行性研究階段更為細緻，高鐵延伸案將以綜合規劃精度辦理相關評估。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰去年底拍板高鐵南延屏東確定採「高雄案」，並在高雄車站增設高雄站。交通部前部長賀陳旦今投書質疑，無論是高鐵南延屏東、延伸宜蘭案，皆未重新辦理可行性研究。交通部鐵道局今澄清，綜合規劃階段的評估比可行性研究階段更為細緻，2計畫將以綜合規劃精度辦理相關評估。

鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭及屏東2計畫，均已辦理可行性研究，進入綜合規劃階段時，因系統選擇或因環評民意考量，改以替代方案進行評估，對於是否需重新辦理可行性研究，按實務上綜合規劃階段的評估比可行性研究階段更為細緻，對計畫是否可行更能周延評估，2計畫續以綜合規劃精度辦理相關評估，其中延伸宜蘭計畫已將修正可行性研究報告陳報行政院，延伸屏東計畫後續也將循同樣程序辦理。

鐵道局重申，進入綜合規劃並不代表計畫已核定，過程中環評通過，及最後綜規報告經行政院審議核定，才是計畫核准與否的法定程序；過去捷運也有類似於綜規階段，方案與可研有重大改變的案例，處理方式是以修正可研報告併綜規報告一起送審。

鐵道局表示，高鐵延伸計畫處理方式，則是於綜規辦理過程中，先將高精度完成的修正可行性研究報告提報行政院，後續再行提報綜合規劃報告。

屏東 鐵道 高鐵延伸宜蘭

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