北大武山步道終開放 山屋管理員提醒注意霧雨、落石

屏東縣北大武山海拔3092公尺，去年3颱來襲封山，今年元旦開放，又受山區降雨與地震，路基塌陷等再度封山，歷經修復後，今起開放，北大武山檜谷山莊管理員吳德發發文提醒山友仍要注意霧雨、落石。

農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站臉書粉專小編、檜谷山莊管理員吳德發說，巡視步道全線乾燥好走，但仍要提醒山友注意，萬一有霧雨，步道潮濕，便要往心裡打一針止滑針，開啟防滑步伐，因為真的很好滑。

吳德發說，看見步道有落石，不是土裡長出的，是山壁上掉下來的，請不要駐足，穩穩地大步通過，最好帶頭盔。

林業及自然保育署屏東分署指出，北大武山步道1.5公里處先前受到山區降雨及地震影響暫停開放，經同仁及委辦廠商努力下完成修復，即起重新開放；另浸水營步道6公里起（台東縣範圍）前受風災影響而暫停開放，亦經台東分署完成修復，今年2月28日起屏東至台東全線開放。

228連假期間，屏東分署轄雙流國家森林遊樂區辦理蜂遊手作坊DIY體驗及舊木回收相框手作DIY體驗活動，民眾可至https://reurl.cc/26GkVr、https://reurl.cc/74QvqD報名。