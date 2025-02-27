低溫造成后里梨穗存活率低 楊瓊瓔會勘籲啟動現金救助

今年連續低溫影響，台中市后里區高接梨穗存活率不佳，果農損失慘重，立委楊瓊瓔今天邀請農政單位到后里區果園會勘，初步調查災損率近3成，已達天然災害現金救助標準，楊瓊瓔要求台中市農業局盡速彙整資料，報請農業部辦理現金救助，減輕農民損失。

楊瓊瓔今天邀集農業部台中區農改場、農糧署中區分署、台中市政府農業局、后里區公所及后里區農會等相關單位，到后里區梨農果園實地會勘，關心農民受災情形。

后里區去年12月嫁接高接梨，當梨穗開花時，卻逢今年1、2月強烈寒流，造成梨穗生長停滯及落花等問題，梨農開始展開補嫁架新梨穗的翻刀作業，部分梨園更翻刀2次。

梨農說，高接梨非常嬌貴，嫁接梨穗後開花結實期間不能受冷、受熱，否則嫁接的梨穗會報銷，果樹產銷班第四班班長林添償表示，今年寒流、強烈冷氣團一波波，首次嫁接的梨穗僅約1成存活，即使「翻刀」重新嫁接新梨穗，卻因寒害等天候因素存活率低，損失慘重。

農業部台中區農業改場場長楊宏瑛表示，梨穗嫁接期約為每年12月至隔年2月，經觀察這次災損情況，雖嫁接初期生長不錯，後續卻碰到低溫，養分送不上來，影響結果率，初估台中地區損失率平均超過3成，將盡速依天然災害救助辦法啟動救助。

楊瓊瓔表示，極端氣候帶來的挑戰愈來愈嚴峻，不只是個別農民問題，而是整個產業的危機，楊瓊瓔說，高接梨是一年一收的農作物，若梨穗嫁接不成功，農民一年的心血都將白費，目前嫁接成本每公頃就要30萬元，補助金額遠遠不足，她希望相關單位提高補助金額，幫助梨農減少損失金額，別讓農民們血本無歸。

農糧署中區分署分署長徐煇妃表示，據現勘結果判斷，此次寒害災損情形已達天然災害救助標準，將依楊瓊瓔立委要求，請農業局盡速彙整資料，報請農業部辦理現金救助，會加速公告作業程序，請受到災損的農民朋友，在公告發出後盡速到所屬公所申報。