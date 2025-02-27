不法掩埋廢棄物刑責5年改7年 環團批：修法淪安慰劑？

廢棄物非法棄置事件層出不窮。高雄馬頭山日前才爆遭偷埋鋁渣、飛灰等廢棄物，7名嫌犯只以5至8萬元不等交保引眾怒。環境部今上午召開「廢棄物清理法」、「資源再利用管理法」修正草案研商會，看守台灣協會、彰化縣環境保護聯盟偕同監督施政聯盟會前召開記者會，質疑環境部補破網式修法，且罰則過低，不法掩埋廢棄物最高刑度只從5年改為7年，根本無法有效嚇阻違法犯罪，恐淪為安慰劑草案。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，環境部長彭啓明曾說廢棄物管理已經瀕臨崩壞，要修法重罰，但這次廢清法第46條修正，不法掩埋廢棄物的刑責只把1年以上、5年以修正為1年以上、7年以下，不法行為人會怕嗎？她舉例，本月20日鄰近高屏溪自來水水質水量保護區遭不法傾倒廢棄物，經高雄檢警前往現場開挖證實含有害廢棄物，且廢棄物種類包羅萬象，但高雄法官竟讓每個犯罪行為人以5到7萬元交保。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰也說，環境部只提高最重本刑，但大部分罪犯只會被輕判1、2年，卻可能獲利上億，比毒品還好賺，等於變相鼓勵棄置廢棄物，應將最輕本刑提高至5年，否則台灣依然會是廢土及廢棄物天堂。

看守台灣協會秘書長謝和霖則認為應加強源頭管理、流向申報。他提到，未依規定申報廢棄物或再利用產品流向，依第52規定應罰6千到300萬，但地方環保局常常只罰6千，業者會怕嗎？業者收了不同產源的廢棄物，如果沒有要求當場磅秤、即時申報，就讓清除業者有空間把不實申報的事業廢棄物灌到生活垃圾中，偷渡進入焚化廠；更差的是直接載到荒郊野地棄置，他質疑在網路發達、講求科技執法的時代，要求業者即時磅秤連網申報很困難嗎？

此外，謝和霖說，46條有關非法棄置或處理的罰則，若依慣例只規定一定範圍，給予法官太多量刑空間，有時會判太輕，有時反過重，建議修法授權由中央主管機關委託學術機構評估、建立不同種類廢棄物的危害性資料庫，將廢棄物危害性與量體之乘積定義為危害當量，並以每一單位廢棄物危害當量應罰多少錢、關多久，讓法官有清楚的裁罰依據。

監督施政聯盟執行長許心欣說，台灣土地已經因不法傾倒廢棄物廢土而千瘡百孔，早就需要加強管理、遏止犯罪，但環境部修法卻是一拖再拖，這次終於等到修正，但這兩項草案真有對症下藥嗎？光是加重裁罰這項，就令人無法滿意，恐怕只是自欺欺人的安慰劑而已。

環境部回應，這次修訂廢法第46條規定，針對未依廢棄物清理法規定棄置廢棄物等行為，現行1年以上5年以下有期徒刑，草案已將最高刑度提高至7年。針對棄置地點如為生態敏感者，草案將刑度提高為3年以上10年以下有期徒刑。且修正後並將符合組織犯罪條例第2條第1項「最重本刑逾5年有期徒刑之刑」規定。

此外，為避免非法棄置者遭檢調查獲後迅速脫產，環境部說，本次修訂廢棄物清理法第71條並增訂第71條之1，環保機關於調查預估清理費用後將可提前向行政法院聲請假扣押，啟動債權保全。