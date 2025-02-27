連續低溫影響敏感甘薯生長 產區農民陳情寒害歉收

接連低溫影響台南甘藷主產區新市甘藷出現生長遲滯，下周開始收成的農民認為受寒害將歉收，希望政府協助。區公所表示，部分即將採收的田區確有減產情況，但天然災害救助必須有「直接農損」、目的是協助恢復生產，而非補償單純的「減產」損失，能否補助要再看採收狀況。

區長張榮哲表示，新市今年甘藷種植面積約285公頃，種植農民多達663人，年總產量預估8900公噸，主要品種為台農57號，甘藷對低溫較敏感，近期低溫可能影響生長。

他說，公所將持續與農業局合作，密切監測田區狀況，能夠及時掌握實際產量變化，並提供適當協助措施。預計採收期3到5月，實際影響仍需追蹤。