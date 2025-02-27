連續低溫影響敏感甘薯生長 產區農民陳情寒害歉收
接連低溫影響台南甘藷主產區新市甘藷出現生長遲滯，下周開始收成的農民認為受寒害將歉收，希望政府協助。區公所表示，部分即將採收的田區確有減產情況，但天然災害救助必須有「直接農損」、目的是協助恢復生產，而非補償單純的「減產」損失，能否補助要再看採收狀況。
區長張榮哲表示，新市今年甘藷種植面積約285公頃，種植農民多達663人，年總產量預估8900公噸，主要品種為台農57號，甘藷對低溫較敏感，近期低溫可能影響生長。
他說，公所將持續與農業局合作，密切監測田區狀況，能夠及時掌握實際產量變化，並提供適當協助措施。預計採收期3到5月，實際影響仍需追蹤。
公所建議農民加強田間管理，適時調整施肥與灌溉措施，減少低溫影響。低溫部分即將採收的田區確實出現減產情況，然而農業天然災害救助辦法的適用對象為因「天然災害」直接導致農損的農民，目的是協助恢復生產，而非補償單純的「減產」損失，因此仍須待後續評估，並依據進一步的數據與評估結果確認是否符合補助標準。
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