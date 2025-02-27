姜至剛走馬上任食藥署長 台大醫院院長：不可多得的三刀流人才

衛福部食藥署長正式拍板，由食安專家、台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛將接任，食藥署今天上午舉行交接儀式。台大醫院院長吳明賢特別出席典禮並力薦，身為腎臟科醫師，精通藥品及毒理，且具法律碩士學位的姜，「是不可多得的三刀流人才」。

食藥署前任署長莊聲宏1月中旬屆齡退休；新任署長姜至剛為毒理界權威，專長包含內科學、腎臟醫學、新陳代謝症候群、毒物學等，多次在食安事件中扮演要角，去年爆發的寶林茶室中毒案，也領銜團隊解析邦克列酸（舊稱米酵菌酸）。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午11時30分舉行代理、新任署長交接暨宣誓典禮，由衛生福利部長邱泰源親自主持監交儀式，新任署長由國立台灣大學醫學院毒理學研究所教授兼所長姜至剛接任。

邱泰源表示，姜署長研究專長為醫學、食品安全與藥毒理學等，同時具備學術專業及臨床實務，又台大醫院院長吳明賢特別出席典禮並力薦，姜署長為腎臟科醫師，精通藥品及毒理，且具法律碩士學位，是不可多得的三刀流人才，相信能發揮所長，帶領食藥署團隊，賡續重要業務之推動。

邱泰源感謝卸任代理署長林金富代理期間的辛勞，帶領食藥署同仁堅守崗位、守護全民健康。姜至剛指出，食藥署職掌的「食品」、「藥品」、「醫療器材」及「化妝品」四大業務，攸關國人健康安全，責任重大。面對未來挑戰，食藥署將全面提升管理與科技能量，並特別聚焦於四大重點業務。

藥品方面，除了嚴守民眾用藥安全，更將全面強化藥品供應鏈的韌性，確保藥物供應穩定，並積極推動國內生技藥業的發展，以創新研發帶動產業升級。

食品方面，針對邦克列酸、諾羅病毒、仙人掌桿菌等生物性危害，將透過完善GHP與HACCP制度，從源頭防範生物性危害。對於蘇丹紅、農藥殘留等化學性危害，將結合人工智慧科技輔助監控與檢驗，並透過跨部會合作及吹哨者保護機制，及時揭發並有效遏止食安違法事件。

醫療器材及化妝品方面，署方將加速法規與標準的國際接軌，促進產業的國際競爭力與產品安全性，保障民眾健康並帶動產業成長。

姜至剛強調，接任署長重任後，將持續精進食品安全制度設計、發展數位監控及人工智慧技術、強化邊境查驗、落實源頭管理及中央地方合作稽查，並強化藥品供應短缺通報處理機制，確保醫療體系供需平衡等，帶領食藥署專業團隊一同努力、與時俱進，同時加強與各公協會及國內外機關構的溝通、協調與合作，持續透過「公私協力」與「自主規制」模式守護民眾安全，也盼社會各界給予食藥署支持與鼓勵。