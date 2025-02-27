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胃食道逆流竟與「姿勢」有關 醫提醒：風險最高可達11倍

聯合新聞網／ 綜合報導
胃食道逆流症不僅與飲食習慣有關，還可能與脊椎的狀態有密切關聯。示意圖／ingimage
胃食道逆流症不僅與飲食習慣有關，還可能與脊椎的狀態有密切關聯。示意圖／ingimage

胃食道逆流症（GERD）是許多人生活中的常見困擾，不僅與飲食習慣有關，還可能與脊椎的狀態有密切關聯。長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉專指出，胃食道逆流的發生常常與坐姿不良及脊椎側彎有關。許多病患可能並未察覺自己存在脊椎側彎問題，直到進行X光檢查才發現，這是因為脊椎的側彎會影響到賁門—即胃和食道交接處的括約肌。當脊椎側彎時，賁門的肌肉可能無法完全閉合，導致胃酸逆流。

這種情況特別明顯當身體長期處於某些姿勢時，尤其是「左側彎」的姿勢，因脊椎向左側彎曲會壓縮腹部空間，從而影響到胃和食道之間的結構，容易引發胃食道逆流。根據日本慶應大學的研究顯示，胸椎和腰脊椎向「左側彎」的人，胃食道逆流的風險會顯著增加，且當側彎的角度越大，逆流的程度也越嚴重，最高可達11倍。

錢政弘醫師進一步解釋，當脊椎側彎時，賁門附近的橫膈膜肌肉會受到牽引，進而影響胃和食道裂孔的位置與形狀，形成胃食道逆流或食道裂孔疝氣。因此，除了飲食習慣（如過度飲食、攝取甜食或油炸食物）外，脊椎側彎也是胃食道逆流的重要誘因之一。

此外，錢醫師還觀察到，許多胃食道逆流的病患常有不良的坐姿習慣，尤其是躺在沙發上時，習慣性地向左側彎或靠左躺。這樣的姿勢長期下來會對脊椎造成壓力，促使脊椎側彎，並加劇賁門鬆弛，最終導致胃食道逆流的發生。

因此，錢政弘醫師強烈建議，若本身有胃食道逆流或腹脹問題，應養成良好的坐姿習慣。飯後應避免立即躺下，應選擇坐直、站立或稍微散步，這有助於促進消化，尤其要避免長時間維持左側彎的姿勢。保持脊椎的健康及正確姿勢，對預防和緩解胃食道逆流症狀至關重要。

胃食道逆流

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