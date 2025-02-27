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灰濛濛「大坑都不見了」台中5站亮橘燈！中火6機組友善降載
台中今天天空灰濛濛，有民眾驚呼「連大坑（山區）不見了」，中市府啟動應變措施，中火10部燃煤機組除3部歲修、1部故障，其餘6部機組友善降載減排。台中5測站亮橘燈，對過敏族群不健康。
今天很多到大坑爬山的民眾發現，台中市灰濛濛一片，不但山頭上白霧茫茫，往市區一看，也是灰濛濛。
根據環境部空品網，今天中午，台中市6測站中，除了和平區測站外，包括大里、西屯、忠明、沙鹿、豐原等5測站亮橘燈，對過敏族群不健康。
環保局說明，中市府應變作為，包括針對固定汙染源（通知進行降載減排、智慧監控科技執法及派員執行稽查）、移動汙染源（車牌影像辨識作業及夜間執行改裝車攔檢），及逸散汙染源（營建工地加強灑水及道路洗掃、露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導）等，後續將視空品變化情形，適時調整應變措施。
環保局表示，因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其過敏族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。
環保局建議，欲掌握空品即時狀況，可至環保局空氣品質監測網（ http://bit.ly/1PYK6fP）；同時歡迎加入「台中空品報報」LINE官方帳號，以獲取每日空品預報資訊，提早做好防護準備。
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