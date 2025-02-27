「到院前啟動葉克膜」救回猝死者 新北消防局：平均每月1人康復出院

院外心肺功能停止（OHCA）是全球醫療體系面臨的重要挑戰，患者若未能及時恢復自主循環，死亡率極高。近年來，各地醫療團隊與消防單位攜手合作，透過「院外猝死(OHCA)葉克膜輔助（ECPR)完全救護」計畫提高院外猝死患者存活率，通過到院前通報與快速裝置葉克膜，爭取黃金救援時間。

台北慈濟醫院心臟外科醫師徐展陽指出，台北慈濟醫院自民國107年11月與新北市消防局合作展開「院外猝死（OHCA）葉克膜輔助（ECPR）完全救護」計畫，截至114年1月底，已成功搶救113例OHCA患者，存活率達26.1%，與亞太地區的25.8%、北美地區的24.5%等國際數據相當，且康復者無神經學後遺症。

徐展陽表示，此計畫搶救的關鍵在於「快速院前通報與運送」、「葉克膜快速裝機」及「重症加護病房後續照護」，葉克膜啟動時間必須小於20分鐘。

58歲的陳先生在寒流來襲期間於戶外訓練時突發心因性猝死，所幸現場友人立即施行CPR（心肺復甦術）並通報119，消防隊到場後使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊，並同步通知台北慈濟醫院急診部啟動葉克膜。送醫後，醫療團隊迅速裝置葉克膜並做心導管手術，最終成功救回陳先生，且術後8天康復出院。他表示，出院後甚至覺得心臟比以往更健康，希望未來持續維持良好生活習慣。

另一名患者邱先生則是在睡夢中突然心跳停止，他妻子發現後立即施行CPR，並撥打119求救。救護人員到場後，立即急救並迅速送醫，醫療團隊接到通知後隨即啟動葉克膜，最終順利恢復生命跡象。他感謝妻子、消防隊及醫療團隊的及時應變，讓他能夠重獲新生。

徐展陽指出，院外猝死並不等同於醫學認定的死亡，患者仍有機會獲救，關鍵在於能否盡快送醫並搶救。他同時強調，葉克膜只是用來維持生機的手段，並非治療本身，患者在裝上葉克膜後，仍需進一步接受相關治療，才能真正挽回生命。

有關於葉克膜的資訊，新北市醫療指導醫師孫仁堂表示，葉克膜的成功關鍵在於「快速評估與啟動」、「高品質CPR支持」及「高效轉運」，需在30至45分鐘內完成葉克膜啟動，並確保患者具備可逆性病因，如心肌梗塞、肺栓塞或低溫性心跳停止等。他強調，葉克膜技術的成功不僅依賴醫療端，也需要民眾具備基本急救知識，如學習CPR與AED操作，以爭取黃金搶救時間。

慈濟醫院副院長張恒嘉表示，雖然此計畫已成功挽救許多猝死患者，但仍有努力空間，希望透過此次成果報告，提高社會對院外猝死的重視，並讓更多醫療機構能夠導入該計畫，擴大救援覆蓋範圍，進一步提升存活率。張恒嘉同時強調，希望透過此次分享，提高社會對院外猝死的關注，讓救援成果擴展至全台。

新北市消防局說明，此計畫由去年12月擴大至北北基桃地區辦理後，平均每月有1例康復出院，成效逐步顯現。並已與11間醫院合作到院前啟動葉克膜機制，消防局希望透過新北市緊急救護的新市民服務，能夠挽救更多在到院前發生猝死的病患。