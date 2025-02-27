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貓纜飆漲到每次180元 北捷無奈：一年虧損3千萬、盼損益兩平

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
貓纜將於3月3日調漲票價。記者邱書昱／攝影
貓纜將於3月3日調漲票價。記者邱書昱／攝影

台北貓纜將在3月3日調漲，一般民眾原先動物園站搭到貓空站要價120元，調整到180元，漲幅50％，而一日票則是從240元漲到300元。至於北市民、優惠票券者不變，但水晶車廂每人要加收50元。北捷表示，調整過後有機會達到損益兩平。

貓纜共有4個站點，2016年已先調整過一次票價，現行票價為一般民眾的票價，各個站點票價為70元，若從動物園站到最後站的貓空站，要價120元，一日票為260元。台北市民、台北市退休公務人員、兒童、65歲年長者及身障人士則是每趟50元。

3月3日調整收費，則是改為一般民眾每人每次票價180元，一日票每張300元。至於優待票者，仍維持每人每次50票、一日票每張100元。換算，一般民眾票價調漲110元，一日票則是調漲40元。

另外，受到旅客喜愛的水晶車廂，因應維護成本及容納人數比普通車廂少3人，因此不論身份別，升等搭乘水晶車廂，每人每趟加價50元。

纜車中心主任黃志明坦言，貓纜從原先虧損的1億元，經過2016年調整票價後依舊虧損5千萬元，到近年仍虧損3千萬元，由於當初貓纜定位為交通運具，但是實際使用下來，多以觀光為主，因此以觀光纜車比較，每公里平均票價30元，今年度調整為45元，還是日本箱根纜車每公里平均票的79元便宜。

黃志明說，貓纜經過這次的調價，預估受影響的人數約2成，同時不影響優待票的情況下，有機會達到永續經營、損益兩平，也減少市府財政壓力。他也說，民眾可以購買300元的一日票券更加划算。

至於漲價是否衝擊遊客前來？貓空商圈理事長張侑霖、指南里長張佳南說，漲價是好事，以往票價便宜，大家上山之後也不會想消費就直接下山，漲價之後就會多停留，尤其購買一日票券，民眾會願意到其他個站點遊玩休閒。

張侑霖介紹，商圈配合農遊政策，除了喝茶、賞夜景之外，每季都有特色花卉，像是現在的櫻花季，之後的魯冰花海。北市府推的「三貓計畫2.0」搭配，更難串接整體貓空商圈。

從新加坡來台灣遊玩的旅客表示，原先120元的票價也很便宜，之後若調整為單次180元或一日票的300元，會選擇一日票券，每站都能好好的走走逛逛。

針對水晶車廂，因應維護成本及容納人數比普通車廂少3人，每人每趟加價50元。記者邱書昱／攝影
針對水晶車廂，因應維護成本及容納人數比普通車廂少3人，每人每趟加價50元。記者邱書昱／攝影
纜車中心主任黃志明（中）坦言，由於當初貓纜定位為交通運具，但是實際使用下來，多以觀光為主。記者邱書昱／攝影
纜車中心主任黃志明（中）坦言，由於當初貓纜定位為交通運具，但是實際使用下來，多以觀光為主。記者邱書昱／攝影

北市府 票價 貓纜

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