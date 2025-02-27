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228連假天氣好空品差 高屏亮紅燈

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
228連假西半部空氣品質相當不好，北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。聯合報系資料照片
228連假西半部空氣品質相當不好，北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。聯合報系資料照片

根據環境部空氣品質監測網資料顯示，今天西半部水平及垂直擴散條件差，宜蘭、花東空品區為良好等級；澎湖為普通等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖金門為橘色提醒等級；而二林、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

依監測資料及氣象署今日資料顯示，由於環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；澎湖為「普通」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，金門短時間可能達紅色警示等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

明天228連假首日，環境風場仍為偏東風至東南風，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖為「普通」等級，竹苗地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

至於3月1日中部以北地區、金門、馬祖及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級，竹苗地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。

澎湖 金門 馬祖

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