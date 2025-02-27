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大叔缺血性中風左手癱 重複經顱磁治療恢復抓握能力
南投縣59歲蔡先生熱愛球類運動，去年底中風身體左側無力，經過治療及復健下肢恢復良好，但是左手無力，持筷、扣鈕扣都成了問題，部立南投醫院安排他透過「重複經顱磁刺激治療」(rTMS)，現左手力量增加，不久後應可重拾喜愛的運動。
南投醫院復健科醫師林建仲說，「重複經顱磁刺激」是利用磁場誘發腦部神經元活動的技術，能夠改善中風後的運動功能。蔡先生因缺血性中風導致右側大腦受損，影響左側肢體無力。神經修復需要時間，但如果大腦運動迴路無法有效重建，患者肢體功能可能長期受限，生活大受影響。
醫療團隊針對蔡先生的大腦運動皮質區，以低頻rTMS抑制未受損半球的過度活躍，並透過高頻rTMS增強受損半球的神經活動，以達到大腦功能的平衡。
南投醫院物理治療師張鈞渝說，蔡先生每周接受五次rTMS治療，每次30分鐘，同時搭配密集的物理與職能治療。經過四周治療後，已經能夠自主抬高手臂，逐步恢復手指抓握與伸展。
蔡先生表示:「原以為這輩子左手沒辦法再動，現在可以抬手、握住水杯，希望有機會重回球場打球。」
林建仲說，中風後半年內是黃金復健時期，除了物理、職能治療，經醫師評估及討論，也可以將重複經顱磁刺激治療納入復健選項，有機會幫助神經功能重建，但重複經顱磁治療尚未納入健保，需自費治療。
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