快訊

台股下跌349點收23,053點 台積電下挫20元收1,040元

不滿川普太針對！加拿大掀「美式咖啡」改名運動 新名恐弄巧成拙

就差七天！他賣房疏忽這細節 400萬免稅額飛了

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣首間國際品牌酒店！溫德姆集團3大品牌今年登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
溫德姆酒店集團看好台灣市場，日前再度簽署合作協議。（左起）溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安、帝王事業集團玉興建設股份有限公司董事長陳家宥、三好國際酒店集團董事長陳國周、溫德姆酒店集團總裁兼CEO Geoff BALLOTTI。圖/溫德姆酒店集團提供
溫德姆酒店集團看好台灣市場，日前再度簽署合作協議。（左起）溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安、帝王事業集團玉興建設股份有限公司董事長陳家宥、三好國際酒店集團董事長陳國周、溫德姆酒店集團總裁兼CEO Geoff BALLOTTI。圖/溫德姆酒店集團提供

溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts）看好台灣市場，繼去年底宣布與雀客國際酒店集團、旅居文旅及三好國際酒店集團合作後，日前再度簽署合作協議，深化與三好國際酒店集團及帝王事業集團的策略夥伴關係。三大品牌「華美達安可酒店（Ramada Encore by Wyndham）」、「蔚景溫德姆酒店（Wingate by Wyndham）」、「戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham）」將於今年第二季陸續在台中、雲林與嘉義開幕，為台灣旅客提供更多元的國際級住宿選擇。

其中，「華美達安可酒店」將進駐台中，此地不僅是米其林指南認證的「美食之都」，還曾獲得《紐約時報》評選為「台灣最宜居城市」、Lonely Planet等旅遊指南推薦的必遊城市之一。酒店擁有140間客房，坐擁中部科學園區與繁華的商業區，主打商務出差及旅遊觀光客源。

「蔚景溫德姆酒店」則落點於快速發展的雲林，擁有226間寬敞客房，鄰近高鐵站，將為這座城市注入更多觀光動能。雲林是台灣重要的農業產區，近年積極推動科技產業發展，更吸引Google第三座資料中心進駐，加上劍湖山世界與雲林國際棒球場等休閒設施，提升此地的觀光吸引力。

除了與三好國際的合作，溫德姆酒店集團另與深耕嘉義四十餘年的帝王事業集團攜手合作，將原「佳仕堡商務飯店」升格為溫德姆集團旗下品牌「戴斯精選酒店」，成為嘉義縣首家國際品牌酒店。該酒店擁有100間客房，除了阿里山聞名的日出、雲海與森林鐵路等景觀，當地的高山茶與咖啡文化也頗受關注，溫德姆酒店集團與帝王事業集團全新酒店的規劃，預將可提升嘉義的國際能見度。

溫德姆酒店集團表示，截至2024年12月，集團在亞太地區的開業酒店數量已達509家，新簽約酒店數量達677家，旗下19個品牌進駐亞太市場，佔全球25個品牌的76%，展現溫德姆在全球佈局的穩固地位。亞太區業主保留率高達98%，顯示出業主對溫德姆品牌的高度信任。溫德姆酒店集團旗下的「溫德姆獎勳計劃」擁有超過1.14億名會員，2024年度會員貢獻的營收增長了28%，強化會員計劃在提升客戶忠誠度與推動營收增長上的關鍵角色。

溫德姆酒店集團版圖橫跨全球六大洲超過95個國家和地區，旗下超過9,300家飯店。集團旗下有25個飯店品牌。相關資訊，可至官網查詢：www.wyndhamhotels.com

品牌 嘉義 酒店

延伸閱讀

影／緊鄰宿舍區引驚慌 雲林虎尾科大實驗室倉庫起火…無人機燒掉了

教宗方濟各病情危急 天主教嘉義教區明天徒步朝聖祈禱並為國祈福

雲品董座：飯店房價有向上空間 國際品牌插旗將帶動產業良性競爭

中華隊挺進經典賽 嘉義男半裸綁鞭炮點燃遭警送辦

相關新聞

228連假天氣好空品差 高屏亮紅燈

根據環境部空氣品質監測網資料顯示，今天西半部水平及垂直擴散條件差，宜蘭、花東空品區為良好等級；澎湖為普通等級；北部、竹苗...

老爸月薪3萬擁2透天厝！碩士4萬5望房興嘆 網直指問題：你被通膨了

隨著房價高漲與物價持續上升，台灣年輕世代的生活壓力日益沉重。日前一名網友在臉書社團「匿名公社」發文抱怨，儘管擁有碩士學歷，月薪達4萬5千元，卻連一間房子都無法負擔。此篇貼文一出，迅速引發廣泛討論與共鳴，眾多網友紛紛留言分享自身感受。

年後第一槍！普拿疼伏冒全系列 7款藥分別調高9至20元

年後第一槍！「普拿疼伏冒全系列產品」將於3月15日起陸續調整零售價格，建議售價調漲9至20元，整體漲幅約5%至6%，單價...

地牛翻身！下午1時01分高雄規模4.2地震 最大震度3級

中央氣象署表示，今天下午1時01分高雄市發生規模4.2地震，最大震度3級，震央即在高雄市政府北北東方 55.8公里 ，位...

連續低溫影響敏感甘薯生長 產區農民陳情寒害歉收

接連低溫影響台南甘藷主產區新市甘藷出現生長遲滯，下周開始收成的農民認為受寒害將歉收，希望政府協助。區公所表示，部分即將採...

灰濛濛「大坑都不見了」台中5站亮橘燈！中火6機組友善降載

台中今天天空灰濛濛，有民眾驚呼「連大坑（山區）不見了」，中市府啟動應變措施，中火10部燃煤機組除3部歲修、1部故障，其餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。