嘉義縣首間國際品牌酒店！溫德姆集團3大品牌今年登場

溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts）看好台灣市場，繼去年底宣布與雀客國際酒店集團、旅居文旅及三好國際酒店集團合作後，日前再度簽署合作協議，深化與三好國際酒店集團及帝王事業集團的策略夥伴關係。三大品牌「華美達安可酒店（Ramada Encore by Wyndham）」、「蔚景溫德姆酒店（Wingate by Wyndham）」、「戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham）」將於今年第二季陸續在台中、雲林與嘉義開幕，為台灣旅客提供更多元的國際級住宿選擇。

其中，「華美達安可酒店」將進駐台中，此地不僅是米其林指南認證的「美食之都」，還曾獲得《紐約時報》評選為「台灣最宜居城市」、Lonely Planet等旅遊指南推薦的必遊城市之一。酒店擁有140間客房，坐擁中部科學園區與繁華的商業區，主打商務出差及旅遊觀光客源。

「蔚景溫德姆酒店」則落點於快速發展的雲林，擁有226間寬敞客房，鄰近高鐵站，將為這座城市注入更多觀光動能。雲林是台灣重要的農業產區，近年積極推動科技產業發展，更吸引Google第三座資料中心進駐，加上劍湖山世界與雲林國際棒球場等休閒設施，提升此地的觀光吸引力。

除了與三好國際的合作，溫德姆酒店集團另與深耕嘉義四十餘年的帝王事業集團攜手合作，將原「佳仕堡商務飯店」升格為溫德姆集團旗下品牌「戴斯精選酒店」，成為嘉義縣首家國際品牌酒店。該酒店擁有100間客房，除了阿里山聞名的日出、雲海與森林鐵路等景觀，當地的高山茶與咖啡文化也頗受關注，溫德姆酒店集團與帝王事業集團全新酒店的規劃，預將可提升嘉義的國際能見度。

溫德姆酒店集團表示，截至2024年12月，集團在亞太地區的開業酒店數量已達509家，新簽約酒店數量達677家，旗下19個品牌進駐亞太市場，佔全球25個品牌的76%，展現溫德姆在全球佈局的穩固地位。亞太區業主保留率高達98%，顯示出業主對溫德姆品牌的高度信任。溫德姆酒店集團旗下的「溫德姆獎勳計劃」擁有超過1.14億名會員，2024年度會員貢獻的營收增長了28%，強化會員計劃在提升客戶忠誠度與推動營收增長上的關鍵角色。

溫德姆酒店集團版圖橫跨全球六大洲超過95個國家和地區，旗下超過9,300家飯店。集團旗下有25個飯店品牌。相關資訊，可至官網查詢：www.wyndhamhotels.com。