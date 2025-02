嘉義縣首間國際品牌酒店！溫德姆集團3大品牌今年登場

溫德姆酒店集團(Wyndham Hotels & Resorts)看好台灣市場,繼去年底宣布與雀客國際酒店集團、旅居文旅及三好國際酒店集團合作後,日前再度簽署合作協議,深化與三好國際酒店集團及帝王事業集團的策略夥伴關係。三大品牌「華美達安可酒店(Ramada Encore by Wyndham)」、「蔚景溫德姆酒店(Wingate by Wyndham)」、「戴斯精選酒店(Days Inn by Wyndham)」將於今年第二季陸續在台中、雲林與嘉義開幕,為台灣旅客提供更多元的國際級住宿選擇。

其中,「華美達安可酒店」將進駐台中,此地不僅是米其林指南認證的「美食之都」,還曾獲得《紐約時報》評選為「台灣最宜居城市」、Lonely Planet等旅遊指南推薦的必遊城市之一。酒店擁有140間客房,坐擁中部科學園區與繁華的商業區,主打商務出差及旅遊觀光客源。

「蔚景溫德姆酒店」則落點於快速發展的雲林,擁有226間寬敞客房,鄰近高鐵站,將為這座城市注入更多觀光動能。雲林是台灣重要的農業產區,近年積極推動科技產業發展,更吸引Google第三座資料中心進駐,加上劍湖山世界與雲林國際棒球場等休閒設施,提升此地的觀光吸引力。

除了與三好國際的合作,溫德姆酒店集團另與深耕嘉義四十餘年的帝王事業集團攜手合作,將原「佳仕堡商務飯店」升格為溫德姆集團旗下品牌「戴斯精選酒店」,成為嘉義縣首家國際品牌酒店。該酒店擁有100間客房,除了阿里山聞名的日出、雲海與森林鐵路等景觀,當地的高山茶與咖啡文化也頗受關注,溫德姆酒店集團與帝王事業集團全新酒店的規劃,預將可提升嘉義的國際能見度。

溫德姆酒店集團表示,截至2024年12月,集團在亞太地區的開業酒店數量已達509家,新簽約酒店數量達677家,旗下19個品牌進駐亞太市場,佔全球25個品牌的76%,展現溫德姆在全球佈局的穩固地位。亞太區業主保留率高達98%,顯示出業主對溫德姆品牌的高度信任。溫德姆酒店集團旗下的「溫德姆獎勳計劃」擁有超過1.14億名會員,2024年度會員貢獻的營收增長了28%,強化會員計劃在提升客戶忠誠度與推動營收增長上的關鍵角色。

溫德姆酒店集團版圖橫跨全球六大洲超過95個國家和地區,旗下超過9,300家飯店。集團旗下有25個飯店品牌。相關資訊,可至官網查詢:www.wyndhamhotels.com。