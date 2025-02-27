10歲男童檢查出威爾森氏症 換肝重生 已升讀高中

一名10歲男童，因肝臟萎縮診斷出是罕見的威爾森氏症，需做肝臟移植，在進行捐贈者配對時發現，父親及姐姐也是威爾森氏症患者，媽媽則是威爾森氏症帶因者。後來媽媽經過身體調養，由母親活體肝臟捐贈移植，後續另透過慈善團體補助相關費用，經過後續持續藥物和飲食治療，目前順利就讀高一。

在得知家人都有威爾森氏症的基因後，這名男童的姊姊曾經懷孕流產，原以為是此疾病影響，經過遺傳諮詢師協助，了解流產與該疾病無關，並衛教懷孕期間不可停藥，經醫護人員心理支持與生育關懷，去年順利懷孕並生下寶寶。男童的爸爸持續治療，已恢復健康並出外工作，全家人都能正常生活。

國健署表示，威爾森氏症是一種罕見但可治療的遺傳病，早期發現、早期治療，就能避免肝臟或中樞神經系統出現症狀。包含威爾森氏症在內，政府已公告246種罕見疾病，而根據國健署通報罹患罕見疾病人數，累積至114年1月，共有2萬2248人，包含5032人離世。

我國自2000年實施「罕見疾病防治及藥物法」，成為全球第5個有此專法的國家，協助罕病病人順利取得治療所需的藥物、特殊營養食品及提供相關醫療補助外，另結合民間醫療機構設置罕病照護服務團隊，與社會福利、長照、教育與就業服務連結，提供罕見疾病病人及家庭全方位照護及相關服務。

每年2月的最後一天為「國際罕見疾病日」，歐洲罕見疾病組織（EURORDIS）在2008年發起這個活動，以2月獨特的天數，象徵罕見疾病極為稀少的含意，呼籲各界重視罕見疾病。今年更以「More Than You Can Imagine」（超乎你的想像）為主題，強調罕見疾病面臨的醫療照護、社會機會等挑戰。

國民健康署補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，只要出生滿2天，採取微量腳跟血，就可以完成21項疾病篩檢；其中，有18項是罕見疾病。國健署委託全國13家醫院設置14個罕病照護服務團隊，為罕病患者提供照護諮詢、說明疾病影響、心理支持、生育關懷等協助。

台灣遺傳諮詢學會理事長簡純青表示，不幸罹患政府所公告的罕見疾病，必須通報才能領取重大傷病卡，就醫時可免除部分負擔醫療費用，包含健保給付的藥物。她呼籲，民眾應接受產前遺傳診斷，即早掌握胎兒健康狀況，為未來預作醫療照護準備。