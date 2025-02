10歲男童檢查出威爾森氏症 換肝重生 已升讀高中

一名10歲男童,因肝臟萎縮診斷出是罕見的威爾森氏症,需做肝臟移植,在進行捐贈者配對時發現,父親及姐姐也是威爾森氏症患者,媽媽則是威爾森氏症帶因者。後來媽媽經過身體調養,由母親活體肝臟捐贈移植,後續另透過慈善團體補助相關費用,經過後續持續藥物和飲食治療,目前順利就讀高一。

在得知家人都有威爾森氏症的基因後,這名男童的姊姊曾經懷孕流產,原以為是此疾病影響,經過遺傳諮詢師協助,了解流產與該疾病無關,並衛教懷孕期間不可停藥,經醫護人員心理支持與生育關懷,去年順利懷孕並生下寶寶。男童的爸爸持續治療,已恢復健康並出外工作,全家人都能正常生活。

國健署表示,威爾森氏症是一種罕見但可治療的遺傳病,早期發現、早期治療,就能避免肝臟或中樞神經系統出現症狀。包含威爾森氏症在內,政府已公告246種罕見疾病,而根據國健署通報罹患罕見疾病人數,累積至114年1月,共有2萬2248人,包含5032人離世。

我國自2000年實施「罕見疾病防治及藥物法」,成為全球第5個有此專法的國家,協助罕病病人順利取得治療所需的藥物、特殊營養食品及提供相關醫療補助外,另結合民間醫療機構設置罕病照護服務團隊,與社會福利、長照、教育與就業服務連結,提供罕見疾病病人及家庭全方位照護及相關服務。

每年2月的最後一天為「國際罕見疾病日」,歐洲罕見疾病組織(EURORDIS)在2008年發起這個活動,以2月獨特的天數,象徵罕見疾病極為稀少的含意,呼籲各界重視罕見疾病。今年更以「More Than You Can Imagine」(超乎你的想像)為主題,強調罕見疾病面臨的醫療照護、社會機會等挑戰。

國民健康署補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢,只要出生滿2天,採取微量腳跟血,就可以完成21項疾病篩檢;其中,有18項是罕見疾病。國健署委託全國13家醫院設置14個罕病照護服務團隊,為罕病患者提供照護諮詢、說明疾病影響、心理支持、生育關懷等協助。

台灣遺傳諮詢學會理事長簡純青表示,不幸罹患政府所公告的罕見疾病,必須通報才能領取重大傷病卡,就醫時可免除部分負擔醫療費用,包含健保給付的藥物。她呼籲,民眾應接受產前遺傳診斷,即早掌握胎兒健康狀況,為未來預作醫療照護準備。