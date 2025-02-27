貓纜最低70元漲到180元 藍議員：不能光靠漲價減虧損

貓空纜車3月3日起漲價，原本最低70元變成每人單次票180元，不過台北市民等身分凍漲。藍營議員說，蔣市府定位為觀光工具，不能光靠調漲票價去減低虧損；綠營議員則認為，北捷稱調漲有參考旅客意見，實際恐有忽略大多民眾反饋之嫌。

國民黨議員王欣儀表示，貓纜大概是全世界最便宜的纜車，持續虧損也不是辦法，過去市府定位為交通工具，如今蔣市府定位為觀光工具，她支持在市民票價不變、不影響靠貓纜通勤往返的當地里民權益下，適度調整一般旅客票價，確保營運永續。

王欣儀說，貓纜不只是交通工具，更是台北的重要觀光亮點，目前貓纜話題性不高，許多遊客搭過一次後就沒興趣再搭。她認為不能光靠調漲票價去減低虧損，市府應積極研議如何提升吸引力、創造話題，除了已有規畫的貓空人行跨越吊橋，建議可融入裝置藝術或創新技術，打造觀光亮點吸引人來拍照打卡。

王欣儀表示，現在遊客比以前還要少，雖然貓纜並非觀光首選，但他們不會因為調漲幾十元票價就不搭，即便調整仍比其他地方便宜，合理票價應不至於會影響遊客搭乘意願與運量。她強調，貓纜越有看頭，遊客覺得有趣，才會願意一搭再搭，市府得增加觀光可看性才是。

民進黨議員顏若芳說，北捷稱在票價調整後恐流失約20%的運量，因應措施則是持續與相關單位「洽談優惠及套票組合」，但查過往貓空纜車的滿意度調查報告，仍有高達77%旅客不知有優惠套票，且僅有約1成旅客使用過優惠套票，顯見相關的優惠就算提出再多，無人知曉仍是一場空，以此作為調漲票價的因應措施，顯然理由不足。

她認為，北捷稱本次調漲措施有參考旅客意見回饋，然而根據2024全年度旅客滿意度調查，仍有48.6%民眾認為水晶車廂與一般車廂票價應維持現狀，支持差別票價者僅有29.2%，可見北捷僅有引用支持差別票價者的意見，恐有忽略大多民眾反饋之嫌。