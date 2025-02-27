強制停車場業者上傳充電樁資訊惹議 交部修法放寬規定

隨著國內電動車愈來愈普及，公有及民營停車場皆需配有一定比例的電動車位，而現行「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」也規定，停車場應將電動車充電站（樁）資料傳送或介接至交通部指定的資訊平台，但業者認為，此舉恐使有價資訊無償供第三方業者運用。對此，交通部預告修正法規放寬規定，上傳的項目內容將另行公告。

國內電動車掛牌數愈來愈多，交通部近年修正「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」規範公有公共停車場2%、民營1%車位數應設置電動車位。另也規範私有民營公共停車場經營業應將充電設施資訊，依交通部訂定的電動車充電站（樁）資料標準格式，傳送或介接至交通部指定的資訊平台。

而充電樁、停車場經營業等產業公（協）會認為，此規定將使充電樁業者投資的有價資訊，無償供其他第三方業者運用，恐有損充電樁市場機制，造成市場不公平情況，並降低其持續投資布建充電樁意願。

交通部表示，為建立充電樁市場商業模式，並鼓勵充電樁業者持續投入於私有民營公共停車場充電樁設置，加速我國公共充電樁布建，放寬私有民營公共停車場充電設施資訊上傳規定，其應傳送或介接至交通部指定資訊平台的資料項目及內容，由交通部另行公告。