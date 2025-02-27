高雄10區空品「紅色警示」 高市環保局啟動應變
今天高雄地區空氣品質不佳，仁武、大寮及鳳山等10處空氣品質監測站出現紅色警示，不少地方天空霧茫茫。高市環保局表示，今日環境偏東風，西半部因整體風速較低，有汙染物滯留情形；昨晚啟動應變，要求中纖汽電二廠、台橡相關製程進行降載，也提醒市民注意空品變化，外出戴口罩。
依據監測資料，仁武、大寮、小港、前金、前鎮、左營、復興、鳳山、橋頭、楠梓等10處空氣品質監測站，今天上午出現紅色警戒，美濃區則為橘色。
環保局表示，今日環境風場偏東風，西半部因整體風速較低，有汙染物滯留情形。高雄位於下風處，風速弱且清晨濕度較高有霧，汙染物明顯累積。昨日啟動應變，依據環境部預報，通知中纖汽電二廠、台橡等工廠提前加強防制措施，相關製程進行降載。
環保局說，為因應空品不佳，啟動巡查大型固定汙染源確認相關操作及應變作為、巡查營建工地加強灑水及裸露地覆蓋防塵網等防制措施、CCTV監控港區業者裝卸作業，減少粒狀汙染物逸物。此外，交通要道實施機車路邊攔檢作業，公車及捷運站發布跑馬訊息，即時宣導空品狀況。
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