老爸月薪3萬擁2透天厝！碩士4萬5望房興嘆 網直指問題：你被通膨了

隨著房價高漲與物價持續上升，台灣年輕世代的生活壓力日益沉重。日前一名網友在臉書社團「匿名公社」發文抱怨，儘管擁有碩士學歷，月薪達4萬5千元，卻連一間房子都無法負擔。此篇貼文一出，迅速引發廣泛討論與共鳴，眾多網友紛紛留言分享自身感受。

原PO透露，他的父親在30多年前月薪僅3萬元，但憑藉省吃儉用，不僅能買房，甚至擁有兩棟透天厝。然而，面對今日的高房價，他雖然擁有碩士學歷，並在一家家族大企業工作，月薪達4萬5千元，卻連一間房子都無法負擔。這樣的對比讓他不禁感嘆：「不知道我這麼努力到底要幹嘛，我活得好累啊。」

此篇貼文引起網友熱烈討論，許多人表示深有同感。一位網友留言：「您的情況我懂，因為台灣現在普遍情況都是如此。」另一位網友則回應：「不只有你，99%的台灣青年都是這樣，我也不例外。」

然而，也有部分網友試圖安慰原PO，勸他「想開一點，知足就是人生最大的財富」，並建議「想辦法創第二專長 ，趁年輕累積人脈，不用自怨自哀」。有網友更指出：「靠自己努力，不偷又不搶，賺錢養活自己，才是真本事。」

除了情感共鳴外，也有網友以數據分析指出問題所在。一名網友留言提到：「30年前的3萬等於現在的6.3萬，以每年通膨2.5%換算，也就是說您是碩士畢業，您的學歷也是被通膨了。」另有網友直言：「你現在月薪才4萬5千元，是你太爛，你父親30年前月薪就有3萬元，對比以前行情，你現在月薪要跟你爸相比，至少要12萬以上才夠格。」