快訊

走進敘利亞難民營：巴勒斯坦人面目全非的記憶

陳啓昱任董事長薪資領逾2千萬 卻讓台鹽虧數億…檢求刑12年

護理人力荒成隱性國安危機 「狐狸部」還在緣木求魚

預算遭砍偏鄉恐無法看電視 數發部邀相關單會商討對策

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部今年度預算經立法院大幅刪減後，已無法全年維持無線電視轉傳服務，及協助地方政府維運數位無線電視改善站。圖／ingimage
數位發展部今年度預算經立法院大幅刪減後，已無法全年維持無線電視轉傳服務，及協助地方政府維運數位無線電視改善站。圖／ingimage

數位發展部今年度預算經立法院大幅刪減後，已無法全年維持無線電視轉傳服務，及協助地方政府維運數位無線電視改善站。為確保偏遠地區近11萬民眾免費收看數位無線電視權益，於昨日邀集客家委員會、原住民族文化事業基金會、地方政府及5家無線電視事業等共同研商。各與會代表對於持續維護偏鄉民眾免費收視無線電視權益，具高度共識，並盼數發部積極爭取相關預算。

數發部表示，目前偏遠地區民眾免費收視數位無線電視節目方法有二，一為接收無線電視臺或地方政府所轄無線電視改善站廣播的無線電視訊號；另一則為透過衛星接收設備接收衛星轉傳的無線電視訊號。

為維持衛星轉發服務，過去數發部與相關機關單位合作，共同分攤委外費用，但114年度數發部預算遭刪減，衛星轉發服務費用雖經數發部盡力調整，仍只能支應全年費用的半數，等於下半年的經費將無以為繼，嚴重影響前述電視臺及改善站訊號涵蓋範圍內近11萬民眾收視權益。至於數位無線電視改善站，更完全沒有維護經費可支用， 目前已有10站出狀況待修，直接造成民眾收訊被影響，甚至是斷訊。

數發部指出，各與會代表均表示，衛星轉傳服務及維運數位無線電視改善站，對於確保偏遠地區民眾免費收視數位無線電視權益甚為重要，並鼓勵數發部積極爭取相關預算，以持續維持數位無線電視衛星轉傳服務及數位無線電視改善站之運作。

地方政府 數發部 電視

延伸閱讀

中華電信董座簡志誠率隊參加MWC 2025領航布局6G x AI

花東首個建置廣播預警數位化 全鄉如披安全防護罩

009802誰適合買？KN先生：可自買20％台積電（2330）搭配

中國SpaceSail搶食衛星大餅 星鏈龍頭地位備受挑戰

相關新聞

老爸月薪3萬擁2透天厝！碩士4萬5望房興嘆 網直指問題：你被通膨了

隨著房價高漲與物價持續上升，台灣年輕世代的生活壓力日益沉重。日前一名網友在臉書社團「匿名公社」發文抱怨，儘管擁有碩士學歷，月薪達4萬5千元，卻連一間房子都無法負擔。此篇貼文一出，迅速引發廣泛討論與共鳴，眾多網友紛紛留言分享自身感受。

年後第一槍！普拿疼伏冒全系列 7款藥分別調高9至20元

年後第一槍！「普拿疼伏冒全系列產品」將於3月15日起陸續調整零售價格，建議售價調漲9至20元，整體漲幅約5%至6%，單價...

2025全球最佳醫院公布 台灣上榜醫院35家 名單一次看

「World's Best Hospitals 2025」排名公布，這是美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司...

台中機場因濃霧影響起降 國內外航班一早有取消、有延誤

台中地區今天清晨被濃霧籠罩，不只空品太差，山海線地區能見度不佳，導致台中國際機場因濃霧影響，低於航機起降標準，宣布今天6...

癌症治療、疫苗開發新希望 國衛院首創新環狀RNA合成法

新冠疫情期間，連同莫德納、輝瑞BNT等同屬mRNA的疫苗開始被廣泛使用和討論。如今，國內有學者首創將RNA自體作為酵素合...

高雄10區空品「紅色警示」 高市環保局啟動應變

今天高雄地區空氣品質不佳，仁武、大寮及鳳山等10處空氣品質監測站出現紅色警示，不少地方天空霧茫茫。高市環保局表示，今日環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。