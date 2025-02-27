預算遭砍偏鄉恐無法看電視 數發部邀相關單會商討對策

數位發展部今年度預算經立法院大幅刪減後，已無法全年維持無線電視轉傳服務，及協助地方政府維運數位無線電視改善站。為確保偏遠地區近11萬民眾免費收看數位無線電視權益，於昨日邀集客家委員會、原住民族文化事業基金會、地方政府及5家無線電視事業等共同研商。各與會代表對於持續維護偏鄉民眾免費收視無線電視權益，具高度共識，並盼數發部積極爭取相關預算。

數發部表示，目前偏遠地區民眾免費收視數位無線電視節目方法有二，一為接收無線電視臺或地方政府所轄無線電視改善站廣播的無線電視訊號；另一則為透過衛星接收設備接收衛星轉傳的無線電視訊號。

為維持衛星轉發服務，過去數發部與相關機關單位合作，共同分攤委外費用，但114年度數發部預算遭刪減，衛星轉發服務費用雖經數發部盡力調整，仍只能支應全年費用的半數，等於下半年的經費將無以為繼，嚴重影響前述電視臺及改善站訊號涵蓋範圍內近11萬民眾收視權益。至於數位無線電視改善站，更完全沒有維護經費可支用， 目前已有10站出狀況待修，直接造成民眾收訊被影響，甚至是斷訊。

數發部指出，各與會代表均表示，衛星轉傳服務及維運數位無線電視改善站，對於確保偏遠地區民眾免費收視數位無線電視權益甚為重要，並鼓勵數發部積極爭取相關預算，以持續維持數位無線電視衛星轉傳服務及數位無線電視改善站之運作。