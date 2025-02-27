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年後第一槍！普拿疼伏冒全系列 7款藥分別調高9至20元

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
「普拿疼伏冒全系列產品」將全面調漲。記者賴昀岫／攝影
「普拿疼伏冒全系列產品」將全面調漲。記者賴昀岫／攝影

年後第一槍！「普拿疼伏冒全系列產品」將於3月15日起陸續調整零售價格，建議售價調漲9至20元，整體漲幅約5%至6%，單價漲最多的是「伏冒加強錠」系列，貴了20元。基層藥師協會理事長沈采穎指出，不少藥品、保健品陸續漲價，漲幅約在5%左右，今年四月電價可能又要漲，預估也會再帶動一波漲價壓力。

去年7月起，「普拿疼止痛藥系列產品」建議零售價陸續調整，漲幅平均8%到10%。英商赫力昂股份有限公司台灣分公司發出公告，為反映近年公司營運成本與產品成本的持續上漲，將自2025年3月15日，陸續調整7款「普拿疼伏冒全系列產品」的建議零售價與產品進價，整體價格增加9至20元。

沈采穎指出，上次調漲的是止痛系列，銷售量是伏冒的2倍，近期其他藥品多少有調漲，保健品、藥品也有漲價，不過伏冒是農曆年後第一個提出調漲的。她表示，如果只有增加2至3元，有些藥局會自行吸收，不過廠商的薪資支出、水電費增長等，因為營運成本增加，民眾應可預期售價變貴。

有些民眾反應，喉嚨痛吃止痛藥效果不佳，沈采穎說，喉嚨痛多是發炎引起，會建議使用布洛芬搭配殺菌喉片，如果有一點輕微症狀可以諮詢藥師，不過如果是嚴重的咳嗽、流鼻水等，還是要經藥師指示購買對應的指示藥品，或是就醫接受治療。

英商赫力昂股份有限公司台灣分公司發出公告指出，調漲是為了反映近年公司營運成本與產品成本的持續上漲。圖／沈采穎提供
英商赫力昂股份有限公司台灣分公司發出公告指出，調漲是為了反映近年公司營運成本與產品成本的持續上漲。圖／沈采穎提供

售價 普拿疼 調漲

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