年後第一槍！普拿疼伏冒全系列 7款藥分別調高9至20元

年後第一槍！「普拿疼伏冒全系列產品」將於3月15日起陸續調整零售價格，建議售價調漲9至20元，整體漲幅約5%至6%，單價漲最多的是「伏冒加強錠」系列，貴了20元。基層藥師協會理事長沈采穎指出，不少藥品、保健品陸續漲價，漲幅約在5%左右，今年四月電價可能又要漲，預估也會再帶動一波漲價壓力。

去年7月起，「普拿疼止痛藥系列產品」建議零售價陸續調整，漲幅平均8%到10%。英商赫力昂股份有限公司台灣分公司發出公告，為反映近年公司營運成本與產品成本的持續上漲，將自2025年3月15日，陸續調整7款「普拿疼伏冒全系列產品」的建議零售價與產品進價，整體價格增加9至20元。

沈采穎指出，上次調漲的是止痛系列，銷售量是伏冒的2倍，近期其他藥品多少有調漲，保健品、藥品也有漲價，不過伏冒是農曆年後第一個提出調漲的。她表示，如果只有增加2至3元，有些藥局會自行吸收，不過廠商的薪資支出、水電費增長等，因為營運成本增加，民眾應可預期售價變貴。