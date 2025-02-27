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先暖後冷氣溫大怒神！明起高溫逾30度 這天起要帶傘穿外套
明起就是228連假，但本周天氣變化大，先暖後冷，氣溫恐從夏天到冬天。中央氣象署預報員趙竑上午指出，下周一之前回暖很明顯，高溫都在25度以上，部分區域甚至逾30度。下周一、二鋒面通過，接著冷空氣報到，氣溫下降，且降雨明顯；下周三之後高溫18度以下，相當濕冷。
溫度部分，趙竑指出，今起到下周一白天偏暖，特別是明天之後，各地高溫可達25度以上，部分區域可達30度，下周一如近山區更可能超過30度，清晨低溫落在15到17度間，外出需留意日夜溫差大。
趙竑指出，下周一及周二鋒面通過，接著後方冷空氣南下，溫度慢慢下降，下周一白天溫度還很高，下周二白天高溫只剩20度，之後隨著冷空氣增強，下周三之後各地高溫都在18度以下，因水氣偏多，整天偏冷。
在降雨方面，趙竑指出，今天北部及東半部有零星飄雨機會，中南部雲量較多。明起到周日各地多雲到晴，僅花東零星雨。下周一到周二受鋒面影響及東北季風增強，各地轉局部雷雨，西半部及北海岸容易有較大雨勢。至於下周三東北季風影響，華南雲區東移，各地仍容易下雨。
此外，趙竑說，明起到下周一，西半部、金門及馬祖要留意濃霧，注意行車及交通往返相關狀況。
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