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即日起至3月21日 新住民及子女可申請證照獎勵金

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾到移民署台中市第二服務站詢問有關新住民證照獎勵金申請問題，服務站人員指導新住民申請。圖／移民署台中市第二服務站提供
民眾到移民署台中市第二服務站詢問有關新住民證照獎勵金申請問題，服務站人員指導新住民申請。圖／移民署台中市第二服務站提供

最近有多人到移民署台中市第二服務站詢問新住民證照獎勵金申請問題，服務站人員指導新住民申請，提醒具有最近3年(111、112或113年度)勞動部製發甲、乙、丙或單一級別「中華民國技術士證」證照資格的新住民，把握申請期間3月21日前上系統申請獎勵金。申請網址：https://sp.immigration.gov.tw/

為鼓勵新住民參加技術士技能檢定取得證照，增加社會競爭力，移民署辦理「新住民及子女培力與獎助(勵)學金計畫」，希望透過獎勵金的發放，激勵學習、培育人才。

「新住民及子女培力與獎助學金系統」自本月21日起開放報名，進入系統並註冊帳號後，可開始報名，填寫申請表完成送出後即可下載信封封面、申請表及切結書，將申請表及切結書印出紙本簽名，再附上證照及相關佐證資料影本，寄出才算完成報名。

第二服務站主任周佑仁表示，移民署新住民及子女培力與獎助(勵)學金計畫，有證照獎勵金，還有各式獎助(勵)學金，可請學校協助學生申請。

民眾到移民署台中市第二服務站詢問有關新住民證照獎勵金申請問題，服務站人員指導新住民申請。圖／移民署台中市第二服務站提供
民眾到移民署台中市第二服務站詢問有關新住民證照獎勵金申請問題，服務站人員指導新住民申請。圖／移民署台中市第二服務站提供

子女 新住民 移民署

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