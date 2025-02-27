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長期低頭工作出現「烏龜頸」小心椎間盤突出壓迫神經

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鄭傑陽建議，「低頭族」可以每隔一個鐘頭起身，將雙手向側邊彎曲呈現「W」字，同時頸部緩緩向後進行伸展。圖／阮綜合醫院提供
鄭傑陽建議，「低頭族」可以每隔一個鐘頭起身，將雙手向側邊彎曲呈現「W」字，同時頸部緩緩向後進行伸展。圖／阮綜合醫院提供

低頭族要注意！53歲工程師因工作需要，長期窩在電腦椅上打電腦，出現「烏龜頸」，手臂不斷抽痛、影響睡眠，另名41歲美甲師也是因為長期貓背低頭工作，頸肩臂痠麻痛、僵硬無力，手掌及手指靈活度受影響。醫師呼籲，長期姿勢不良，頸椎盤退化者身形上有龜頸駝背等特徵，「低頭族」最好每隔一小時起身運動舒展。

江姓電腦工程師5年前開始感到肩膀酸痛，間歇性蔓延到手，當時未積極治療，後來後頸出現「烏龜頸」、「富貴包」，疼痛症狀加劇，睡覺時從左側肩膀到手臂不斷抽痛，逐漸變成整天痠麻痛、肩頸臂僵硬。經阮綜合醫院神經外科醫師鄭傑陽檢查發現，江先生是頸椎第四五六節椎間盤突出壓迫神經，

張小姐從事美甲兼霧眉業，因職業關係必須長期貓背低頭工作，4年前開始頸肩臂痠麻痛、僵硬無力，貼藥布、藥膏、口服止痛藥、按摩及復健等方式未好轉，經醫師檢查她是頸椎第五六七節椎間盤突出壓迫神經。

鄭傑陽評估後針對兩名病患做「活動式人工頸椎間盤」置換術，江姓病患住院3天後返家，回診評估不用復健治療；另外張小姐年僅41歲，若以傳統支架做頸椎融合手術，頸椎活動度恐受限、彈性低，時間久也會造成鄰近節退化，所以醫師也進行「活動式人工頸椎間盤」置換術。

鄭傑陽表示，頸椎退化問題一般出現在50歲左右，如低頭車布的裁縫師、菜市場剁肉攤商、檳榔捲包手、聯結車或砂石車司機，另外如會計、工程師、建築師等職業的人士常趕工熬夜，頸椎過長時間固定單一角度，導致軟骨退化。若長期姿勢不良，頸椎盤退化者身形上會有龜頸駝背等特徵。

鄭傑陽建議，「低頭族」可以每隔一個鐘頭起身，將雙手向側邊彎曲呈現「W」字，讓頸部緩緩向後進行伸展。不過，若已經罹患頸椎間盤突出者，不需要執意強化頸部肌肉，如單手抱頭讓頸部向側邊彎曲的伸展，這樣容易使病情惡化。

鄭醫師說，症狀嚴重者經評估，若要做「活動式人工頸椎間盤」，手術時間約2小時，除能解除各種痠麻腫痛等症狀，還有保持頸椎活動度、頸椎自然前凸弧度的效能，同時有減緩、保護鄰近節與降低退化等項優點。

醫師建議，若已經罹患頸椎間盤突出者，不要執意強化頸部肌肉，例如單手抱頭讓頸部向側邊彎曲的伸展，否則容易使病情惡化。圖／阮綜合醫院提供
醫師建議，若已經罹患頸椎間盤突出者，不要執意強化頸部肌肉，例如單手抱頭讓頸部向側邊彎曲的伸展，否則容易使病情惡化。圖／阮綜合醫院提供
阮綜合醫院神經外科醫師鄭傑陽在臨床上發現，會計、工程師、建築師等職業的人士常趕工熬夜，頸椎過長時間固定單一角度，導致軟骨退化。圖／阮綜合醫院提供
阮綜合醫院神經外科醫師鄭傑陽在臨床上發現，會計、工程師、建築師等職業的人士常趕工熬夜，頸椎過長時間固定單一角度，導致軟骨退化。圖／阮綜合醫院提供
鄭傑陽建議，「低頭族」可以每隔一個鐘頭起身，將雙手向側邊彎曲呈現「W」字，同時頸部緩緩向後進行伸展。圖／阮綜合醫院提供
鄭傑陽建議，「低頭族」可以每隔一個鐘頭起身，將雙手向側邊彎曲呈現「W」字，同時頸部緩緩向後進行伸展。圖／阮綜合醫院提供

椎間盤突出 醫師

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