冠軍不是長榮！全球最佳航空討論度TOP 10揭曉

航空專業評鑑網站AirlineRatings.com近日公布了「2025全球最佳航空公司」（World's Best Airlines For 2025）全球前25名，依據飛航的安全性、機齡、營業利潤、投資情況以及旅客評價，並分析全球航空公司經濟艙、頭等艙等各客艙的舒適度等，上榜的航空公司通通需符合指定要求，像是經濟艙座位之間的距離至少31吋、能夠提供全面性的全方位服務體驗。

翻攝FB／STARLUX Airlines

翻攝FB／STARLUX Airlines

評選結果中，台灣的長榮航空以及星宇航空分別拿下第11、18名，冠軍則是由大韓航空公司奪得，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出十家網路討論度最高的航空公司，大家準備出國訂機票時，不妨作為候選名單參考！

NO.10 越南航空｜全球最佳排名NO.19

翻攝FB／Vietnam Airlines

翻攝FB／Vietnam Airlines

越南航空（Vietnam Airlines）為越南的國家航空公司，成立於1956年，同時是越南最大的航空公司之一，擁有超過90架飛機，提供完整的機上與地面服務，商務艙提供越南的傳統美食，餐點選擇以越南風味為主，水準及評價都相當高。

身為越南的國家航空公司，越南航空與越南政府合作，積極推動國際航線發展，在促進旅遊與商務往來方面發揮重要作用，憑藉國家支持、全球聯盟合作、廣泛航線網絡、現代機隊及高品質服務，在東南亞市場擁有較強的競爭力。

NO.9 土耳其航空｜全球最佳排名NO.10

翻攝FB／Turkish Airlines

翻攝FB／Turkish Airlines

土耳其航空（Türk Hava Yolları, TK）成立於1933年，為星空聯盟（Star Alliance）的成員，連接全球超過120個國家、340多個目的地，航線覆蓋五大洲，是目前全球航點數最多的航空公司。

旗下擁有超過400架飛機，擅長連接歐洲與亞洲、非洲、美洲，以伊斯坦堡機場作為轉機樞紐，提供便捷的轉機航班，同時也提供免費的伊斯坦堡市區觀光體驗，給長時間轉機的旅客遊覽城市的機會。土耳其航空也以高品質的機上服務聞名，不僅與名廚合作推出米其林級機上餐，更有多種土耳其特色美食料理，其中最吸引人的部分為相較其他航空較為低廉的票價，能讓旅客享受高CP值的服務。

NO.8 全日空航空｜全球最佳排名NO.14

翻攝FB／ANA.Japan

翻攝FB／ANA.Japan

全日空航空（All Nippon Airways）為日本最大的航空公司，總部位於東京，主要以東京羽田機場和成田機場為國際樞紐，並擁有日本最大國內航線網絡。全日空航空多次獲得Skytrax「五星級航空公司」評價，是全球少數獲此殊榮的航空公司，服務水準在世界頂級航空公司當中名列前茅。

頭等艙及商務艙皆提供隱私性極高的「THE Suite」與「THE Room」半封閉式獨立艙位，被評為全球最好的商務艙之一，經濟艙的座位間距32 英吋（約 81 公分），相比許多歐美航空公司經濟艙更加寬敞。另外也以高準點率著稱，航班延誤率低於全球平均水準，連續多年獲評為全球最安全航空公司之一，機隊維護水準極高，乘坐過的旅客都說，網友討論「餐點比其他日本航空好吃很多」、「雖然價格比較高，可是服務品質對得起這個價」。

NO.7 阿聯酋航空｜全球最佳排名NO.6

翻攝FB／Emirates

翻攝FB／Emirates

有著世界上最奢華的飛機體驗—阿聯酋航空（Emirates），是阿拉伯聯合大公國的國家航空公司，總部位於杜拜，是全球最大的國際航空公司之一，航線覆蓋超過150個國家與城市，並以奢華服務和頂級客艙體驗著稱，特別是A380上的頭等艙與商務艙，被評為全球最頂級的客艙之一，不只有提供私人套房、機上淋浴間，還有專屬的Sky Bar社交空間；經濟艙則比一班航空更為寬敞，配備的機上娛樂ICE系統被評為全球最佳機上娛樂系統，搭過的乘客都評道，「阿聯酋航空的各項硬體設施很棒」、「坐到了久仰大名的A380，往返8個小時卻覺得時間過得很快」、「這輩子一定要搭一次阿聯酋。」

NO. 6 大韓航空｜全球最佳排名NO.1

翻攝FB／Korean Air

翻攝FB／Korean Air

大韓航空（Korean Air）為韓國最大的航空公司，是天合聯盟（SkyTeam）的創始成員之一，擁有全球最多韓國直飛航點，連接韓國與全球主要城市，並提供韓國國內最多航線，連續多年獲評為全球最安全航空公司之一，機隊維護標準嚴格，航班準點率高，在亞洲航空公司中名列前茅，航班服務相當穩定可靠，今年獲選為AirlineRatings.com「2025全球最佳航空公司」的冠軍，去年的聲量高點集中於6月23日，共計2,078筆，當日大韓航空一班自南韓仁川機場飛往台灣台中的班機，中途疑出現增壓系統異常意外，班機緊急返航，機上台籍旅客曝光當時機艙內狀況，表示飛機驟降3次，飛行高度從3萬多英尺狂降到只剩9000多英尺，在社群平台上引起網友的高度討論。

大韓航空以高品質的機上服務聞名，商務艙擁有可平躺座椅，經濟艙的座位空間相比其他航空更為寬敞，乘坐舒適度高，機上料理也以韓式料理為特色，提供石鍋拌飯、韓牛、泡菜燉肉等，獲得極高的評價，「經濟艙的座位空間很舒服」、「韓式拌飯超好吃」、「空姐服務態度非常好」。

NO.5 新加坡航空｜全球最佳排名NO.5

翻攝FB／Singapore Airlines

翻攝FB／Singapore Airlines

新加坡航空成立於1947年，以頂級服務、奢華客艙與高準點率聞名，並連續多年被評為Skytrax「全球最佳航空公司」、全球最佳機組服務等獎項，航班準點率高達85%以上，安全紀錄也相當優異，被評為全球最安全及最可靠的航空公司之一。

新航高水準的培訓能讓旅客感受到細致的乘坐體驗，是首個設計成「獨立客房」的頭等艙，擁有私人門與獨立床鋪，並配備27吋4K螢幕，商務艙則提供可平躺座椅，擁有直通走道設計與高隱私度，經濟艙的座椅空間比其他航空更寬敞，另外也提供長時間轉機的旅客，免費的新加坡市區觀光，搭過的旅客都表示，「新航是我最喜歡的航空，服務是最棒的」、「頭等艙完全是一個可以全身心放空的小天地」、「機上餐點都融入了當地特色料理，很好吃」。

NO.4 國泰航空｜全球最佳排名NO.4

翻攝／國泰航空 官網

翻攝官網／國泰航空

國泰航空為香港的國家航空公司，擁有全球廣泛航點，連接亞洲、歐洲、美洲、澳洲，連續多年獲得 Skytrax「全球最佳航空公司」 與 「全球最佳機組服務」 殊榮。除此之外，國泰航空有著享譽全球的高品質機上服務，客艙設計舒適，不僅有可轉換成全平躺床鋪的座位，並設有獨立空間與直通走道，經濟艙座位間距也較一般航空更寬敞，適合長途旅行的旅客，機上餐飲也是該航空的亮點之一，提供特色粵式特色料理，像是花膠燉雞湯、鮑魚燴飯、港式燒鵝飯等米其林級別的餐點，獲得極高的評價。

本次調查區間聲量高點為去年7月19日，共計1,213筆，當天全球多地微軟系統疑發生故障，並影響香港機場運作，國泰航空公告，由於「無法預期的技術問題」，香港機場自助登機手續目前未能使用，導致香港機場大癱瘓。

NO.3 日本航空｜全球最佳排名NO.7

翻攝FB／Japan Airlines

翻攝FB／Japan Airlines

日本航空為日本最大的航空公司之一，並被評為五星級航空公司，總部位於東京，以高品質的服務、準時率和廣泛的國際航線網絡聞名，JAL擁有現代化的機隊，包括波音和空中巴士機型，航線連接亞洲、美洲、歐洲、大洋洲等地區，以及日本各大城市與區域機場。

機上服務方面則提供獨立套房座椅及個人影音娛樂系統，經機艙的座位為Sky Wider，比一般航空有著更寬敞的座椅，能增加腿部空間，在Skytrax全球航空公司大獎（Skytrax World Airline Awards）獲得三次世界最佳經濟艙的殊榮，整體提供安全、可靠、貼心的飛行體驗，是許多旅客前往日本與其他國家的首選航空公司之一，網友們紛紛表示，「搭過日航的日本人也對機上餐點有很高的評價」、「日本航空比其他航空算便宜，但服務卻更很好」、「機上娛樂蠻多的，起降也很平穩」。

NO.2 長榮航空｜全球最佳排名NO.11

翻攝FB／EVA Airways Corp. 長榮航空

翻攝FB／EVA Airways Corp. 長榮航空

長榮航空（EVA Air,） 是台灣最大的國際航空公司之一，自2016年起連續獲得國際航空評鑑機構Skytrax五星級航空評比，在AirlineRatings.com的「2025年最佳空公司」名單中獲得第11名，為台灣航空公司中的最高排名，顯示其服務品質、機隊運營、安全性均達到國際一流標準。長榮航空是台灣第一家私人航空公司，有著悠久的歷史及遍佈全球的航線網絡，涵蓋亞洲、美洲、歐洲、大洋洲，另外更配有世界最年輕、最現代化的機隊之一，以波音與空中巴士機型為主。

著名的皇家桂冠艙配備全平躺座椅、奢華個人套房設計，經濟艙也有寬敞的座位空間。除此之外，長榮航空因為穩定薪資、良好職涯發展吸引眾多求職者應徵，尤其是機師、空服員、地勤等職位，其中最受人關注的是，長榮在2024年公布發出7個月的年終獎金，優渥的待遇及具發展性的職涯，讓長榮成為許多人夢寐以求的工作之一。

NO.1 星宇航空｜全球最佳排名NO.18

翻攝／STARLUX Airlines

翻攝／STARLUX Airlines

星宇航空為近年新興的航空公司，於2018年成立，由前長榮航空董事長張國煒創辦，主打高端奢華航空體驗，以「精品航空」為品牌定位，並致力於提供優質的機上服務與高舒適度的飛行體驗，成為台灣航空市場的新競爭者。星宇航空專注於亞洲與北美市場，並積極擴展歐洲與大洋洲航線，擁有全新機隊，以空中巴士（Airbus） 機型為主，確保飛行舒適度與燃油效率，頭等艙有著全個人化套房設計，提供極高的隱私感，並與米其林星級主廚以及知名餐廳胡同燒肉、人形町今半合作打造高端空中餐飲。

雖然星宇僅成立7年，但憑藉其獨特的市場定位和行銷策略，成為台灣航空業的焦點，搭乘過的旅客都表示，「目前國內傳統航空中，經濟艙最好坐的」、「真心覺得小靠腰枕超級加分」、「比較其他航空的飛機餐，星宇機上餐的水準更高。」

除此之外，星宇的聲量大多集中於創辦人張國煒，透過社群媒體的經營及參加多個節目的方式，分享張國煒的個人故事，增強了消費者對品牌的忠誠度，2020年與台灣知名YouTube頻道「木曜4超玩」合作推出《一日機務工程師》節目，也增進了大眾對星宇航空的認識。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年02月19日至2025年02月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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