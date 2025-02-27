台鐵因應清明疏運 全線加開153班、3月5日開賣

因應清明連假疏運需求，台鐵公司4月2日(星期三)起至4月7日(星期一)止計6天，全線加開各級列車共計153班，自3月5日(星期三)0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

台鐵公司指出，此次清明連假加開包含東部地區實名制列車6班、彰化－花蓮北半環EMU3000型新自強號列車10班、七堵－台東南半環EMU3000型新自強號6班、七堵－潮州EMU3000型新自強號直達車10班、南港－彰化普悠瑪直達車8班、湖口－台東區間快車8班。另為加強疏運旅客，4月2日至4月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司表示，疏運期間，全線運能較平日增加6.7%，與113年清明連假相比，平均每日增加2,031個座位數，平均每日增加68萬1,845座位公里。

台鐵公司說，2025年清明連續假期車票自3月5日(星期三)0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於3月6日(星期四)0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。