高鐵清明假期疏運 加開197班次列車 3月4日起開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月1日（二）至4月7日（一）規劃清明假期疏運，期間加開197班次列車（南下92班，北上105班），總計7天提供1,287班次的旅運服務。旅客可自3月4日（二）凌晨零時起，透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

台灣高鐵公司觀察清明假期之旅運需求，疏運期間提供14班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節），以加強服務旅客，歡迎多加利用。敬請搭乘上述延後收班車次的旅客，預先留意/安排往返車站之交通接駁，以確保行程順暢。（詳附表）

清明疏運期間台灣高鐵公司亦將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括，4月2日（三）15至20時及4月3日（四）7至9時之南下方向；與4月6日（日）12至21時之北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站之區間列車，均配置8節自由座車廂（1-3車及8-12車）。敬請往返台中以北各站旅客多加利用，並配合站務人員引導、分流搭乘，即可儘速抵達目的地。

此外，為服務旅客於三月中、下旬提前返鄉掃墓及因應各地各種大型活動辦理之旅運需求，自3月14日（五）至3月30日（日）連續三週實施週末短期增班，期間共增開57班次列車（南下30班、北上27班），同樣自3月4日（二）凌晨零時起開放購票，敬請有需求的旅客提早預訂。

台灣高鐵公司於清明疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。